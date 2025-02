A- A+

MINHA CASA MINHA VIDA Em 2024, lançamentos do MCMV crescem 44,2% ante 2023, diz CBIC; vendas sobem 43,3% No quarto trimestre de 2024, os lançamentos subiram 9,1% em relação ao mesmo período de 2023

Os lançamentos e as vendas do Minha Casa Minha Vida (MCMV) foram o grande motor do crescimento do mercado imobiliário nacional no ano passado, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira (17) pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Em 2024, os lançamentos dentro do programa cresceram 44,2% na comparação com 2023, totalizando 187.356 unidades; enquanto as vendas tiveram alta de 43,3%, chegando a 168.773 unidades. No ano, o MCMV teve uma participação de 48,8% do total de lançamentos e 42,1% das vendas no País.

No quarto trimestre de 2024, os lançamentos subiram 9,1% em relação ao mesmo período de 2023, indo a 52.430 unidades; enquanto as vendas saltaram 37,3%, para 46.123 unidades. No quarto trimestre, o MCMV foi responsável por 47% dos lançamentos e 44% das vendas no País.

O estoque do MCMV teve alta de 10,1% em 2024 ante 2023, chegando a 101.251 unidades. No ritmo atual de vendas, o estoque seria suficiente para abastecer o mercado por 7,9 meses, segundo a CBIC.

