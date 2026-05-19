A- A+

reajuste salarial Em 2026, mais de 90% dos reajustes salariais foram acima da inflação, mostra Dieese Ganhos reais foram, em média, 1,81% acima do INPC, puxados pelos serviços

Entre os reajustes salariais acumulados no ano de 2026, 90,2% ficaram acima da inflação, subindo, em média, 1,81% a mais que o INPC. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), e consideram resultados até abril.

Por outro lado, 6,6% ficaram iguais a inflação e 3,2% ficaram abaixo, entre janeiro e abril desse ano. O percentual é maior que o registrado no acumulado das últimas 12 divulgações, em que ganhos reais foram observados em 77,1% dos casos e os ganhos reais médios foram de 0,94%.

Observando o resultado por setor, os serviços tiveram o melhor desempenho em 2026, com ganhos reais em 91,7% das negociações. No setor rural, o percentual foi de 90,3%. Depois ficou a indústria, com 89,2%, e o comércio, com 85,7%.

A ordem também se repete na variação real média: os serviços lideram com 2,01%, seguidos pelo setor rural (1,65%), indústria (1,64%) e comércio (1,41%).

Distrito Federal tem maior renda do país: valor é três vezes maior que o do Maranhão; veja quanto é em cada estado

Já entre as regiões, o destaque ficou para o Centro-Oeste, com ganhos reais em 93,2% dos casos, e a maior variação real média dos salários, que chegou a 2,24%.

Resultado de abril

Na data-base de abril, 93,5% dos reajustes registrados no Sistema Mediador, do Ministério do Trabalho e Emprego até o dia 8 de maio superaram a inflação. A variação real média foi de 1,39% acima do INPC.

O mês teve 92 reajustes no total. Entre eles, 4,3% conseguiram só a recomposição do poder de compra e 2,2% ficaram abaixo da inflação.

Tomate, feijão, cebola: veja os alimentos que mais subiram este ano no IPCA

Embora o percentual acima do INPC tenha sido maior que o de março (92,5%), no mês anterior foram registrados 759 reajustes, com variação real média de 1,99%.

Veja também