A- A+

Tarifaço Em 3ª reunião do dia sobre tarifas, Alckmin recebe gigantes como Cargill, GM e Coca-Cola Grupo terá o objetivo de ouvir os setores empresariais para detectar as implicações do anúncio de tarifas de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil

Em mais uma reunião do comitê criado para discutir ações contra as tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, o governo federal recebeu, na tarde desta quarta-feira, 16, representantes de 18 das maiores companhias que atuam no País.

Acompanhados de líderes da Câmara Americana de Comércio para Brasil (AMCHAM), participaram da rodada de discussões empresas como a Coca-Cola, General Motors e Cargill.



O nomeado Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais foi oficializado no decreto que regula a Lei de Reciprocidade Econômica (Lei 15.122/25).

Como primeira missão, o grupo terá o objetivo de ouvir os setores empresariais para detectar as implicações do anúncio de tarifas de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil, a partir do dia 1º de agosto.

Até aqui, a principal proposta do empresariado é de buscar pelo menos mais 90 dias de discussão e evitar retaliações o quanto for possível.

Representantes do setor agropecuário pediram cautela ao Executivo nas negociações e que as tratativas sejam esgotadas até 31 de julho.



Veja os representantes do setor produtivo que participaram da reunião:



- Abrão Neto, presidente da Câmara Americana de Comércio para Brasil (AMCHAM Brasil);



- Alexandre Luque, CEO da General Manager Brasil da J&J MedTech Brasil;



- Ligia Dutra, vice-presidente Adjunta de Relações Governamentais da Cargill;



- Mariana Orsini, diretora de Relações Institucionais da Brazil Country Leader da Dow;



- Gustavo Bonora Biscassi, diretor sênior Relações Governamentais, Comunicação e Sustentabilidade América Latina Cone Sul da Coca-Cola;



- Monica Melo, diretora Jurídica, Compliance e Assuntos Corporativos da Sylvamo;



- Alfredo Miguel Neto, diretor de Assuntos Corporativos, Comunicações & Cidadania, América Latina da John Deere;



- Andrea Zámolyi Park, diretora de Assuntos Governamentais e Corporativos da Caterpillar;



- Fabrizio Sardelli Panzini, diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais da AMCHAM Brasil;



- Nayana Rizzo Sampaio, head Public Policy Brazil da Amazon Web Services Brasil (AWS);



- Pedro Palatnik, head de Relações Governamentais e Institucionais da Corteva Agriscience;



- Bruno Boldrin Bezerra, líder de Relações Governamentais da J&J MedTech Brasil;



- Daniel Caramori, líder de Relações Governamentais da General Motors.

Veja também