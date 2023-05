Em 6 anos, Pernambuco vendeu R$18 bilhões por comércio eletrônico

A- A+

Um levantamento inédito do Observatório do Comércio Eletrônico, plataforma do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), revelou que as empresas pernambucanas alcançaram vendas de R$18,37 bilhões por meio do e-commerce no período entre 2016 e 2022. Os dados estão disponíveis no recém-lançado Dashboard do Comércio Eletrônico Nacional, uma ferramenta do MDIC que reúne informações sobre vendas online com emissão de nota fiscal no Brasil.

De acordo com os dados, 75,3% das vendas realizadas por empresas de Pernambuco foram destinadas a outros estados, com maior destaque para aparelhos celulares, televisores e calçados esportivos. No mesmo período, os consumidores pernambucanos realizaram compras online em outros estados no valor de R$13,62 bilhões, com ênfase em aparelhos celulares, televisores e refrigeradores, especialmente provenientes de São Paulo, Paraíba e Minas Gerais.

O Dashboard é a primeira ferramenta pública a agregar números oficiais do comércio eletrônico no país, oferecendo uma maior transparência às informações. Anteriormente, grande parte dos dados vinha de fontes privadas.

"Compilar e publicar essas estatísticas está alinhado aos esforços do governo para impulsionar e trazer transparência à economia digital", afirma Uallace Moreira, secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do MDIC. "O dashboard subsidiará o desenvolvimento de políticas públicas para o setor, inclusive para equilibrar eventuais concentrações regionais, e poderá orientar decisões de investimento das empresas", complementa.

Os dados do Dashboard abrangem o período de 2016 a 2022 e revelam um crescimento exponencial das vendas online durante a pandemia da Covid-19. A plataforma demonstra o tamanho desse salto no cenário brasileiro, com as vendas eletrônicas aumentando de R$36 bilhões em 2016 para R$187 bilhões em 2022.

No contexto nacional, o celular foi o líder absoluto de compras pela internet entre 2016 e 2022, representando 11,5% do total movimentado financeiramente, com vendas de terminais portáteis de telefonia, incluindo smartphones, atingindo R$72,1 bilhões. Em seguida, destacam-se as vendas de televisores, que totalizaram R$28 bilhões (4,5%), seguidos por notebooks, tablets e produtos similares, com R$21 bilhões em vendas. Outros itens que se destacaram foram geladeiras ou freezers, com R$17,8 bilhões (2,8%); livros, brochuras e impressos semelhantes, com R$16,8 bilhões (2,6%); e máquinas de lavar roupas, com R$10,8 bilhões (1,7%).

Confira a lista completa em https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTQ0NjYxZTQtODU5ZC00YTY3LWE5YjMtMmRmODY5OTVhZjBmIiwidCI6IjNlYzkyOTY5LTVhNTEtNGYxOC04YWM5LWVmOThmYmFmYTk3OCJ9.

Veja também

União Pobres voltarão a ser prioridade no Orçamento, reafirma Simone Tebet