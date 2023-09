Em aceno ao agro, governo pede, e Câmara aprova MP que abre R$ 200 milhões em crédito ao setor

A- A+

A Câmara dos Deputados aprovou por 270 votos a 1, nesta quarta-feira, a medida provisória que libera um crédito extraordinário de R$ 200 milhões para o setor do agronegócio. O recurso será liberado ao Ministério da Agricultura para investimentos no programa de combate à Influenza Aviária. A vitória foi com uma margem apertada e ruralistas deixaram de votar em uma matéria cara para permanecer em obstrução.

A aprovação ocorreu em meio ao clima de tensão entre a bancada do agronegócio e o governo. Os deputados ruralistas participaram de um movimento para obstrução da pauta do plenário, em protesto à rejeição da tese do Marco Temporal no Supremo Tribunal Federal (STF) e à indefinição da CPI do MST, que acabou sem relatório.

Apesar da aprovação, com a ajuda da bancada do agronegócio, os ruralistas ficaram insatisfeitos, já que viram a colocação da matéria em pauta como manobra do governo para acabar com a obstrução.

O presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, Pedro Lupion (PP-PR), disse que a matéria foi pautada para constranger a bancada do agronegócio em meio à obstrução organizada.

— A esquerda sempre votou contra recursos para a sanidade animal. O movimento encabeçado pelas frentes parlamentares conseguiu coisas importantes. Não foi por acaso que o Marco Temporal foi para o plenário do Senado e teve 43 votos. Quando vem um movimento organizado, vem uma MP, que eu acompanho desde sempre, e da qual o dinheiro já foi quase totalmente utilizado. O dinheiro está lá, as coisas estão acontecendo. Para nos constranger, colocaram essa medida provisória — disse Lupion.



O líder do governo, José Guimarães (PT-CE), disse, porém, que só foram empenhados R$15 milhões.

“A medida, no âmbito da Administração Direta daquele Ministério, tem por objetivo o fortalecimento do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA, de forma a garantir a prevenção e combate à Influenza Aviária de Alta Patogenicidade - IAAP, tendo em vista a detecção da infecção em aves silvestres no país. Os recursos serão utilizados para o custeio do deslocamento de equipes do serviço veterinário oficial”, diz o texto.

