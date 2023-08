Em acordo de cooperação, Pernambuco ganha apoio para promover a tecnologia BIM

A- A+

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Associação para Desenvolvimento e Promoção do BIM no Estado de Pernambuco (ABIM-PE) firmaram um acordo de cooperação técnica (ACT).

Com objetivo de disseminar o uso da metodologia Building Information Modelling (BIM) junto ao setor da construção civil, a cooperação inclui a realização de cursos, webinars e eventos que servirão de apoio para os profissionais do setor.

A parceria foi motivada pelo avanço nos marcos legais brasileiros referentes ao uso da metodologia BIM no Brasil, entre os quais o Decreto n° 10.306/2020, que prevê o uso preferencial de BIM nas licitações para contratação de obras públicas, a partir de abril de 2024.

“Atenta à importância da disseminação de conhecimento acerca do uso de BIM em todo território nacional, essa é mais uma parceria importante para a ABDI. Nós nos dedicamos a projetos específicos para o setor e viabilizamos diversas capacitações, a fim de contribuir para elevar a qualidade, produtividade e eficiência da construção civil brasileira. Entre os anos de 2021 e 2023, as nossas iniciativas já capacitaram mais de 7 mil profissionais”, destaca Leonardo Santana, analista de Produtividade e Inovação da ABDI.

BIM

A metodologia Building Information Modelling (BIM) é uma solução digital capaz de planejar um empreendimento do setor de construção civil do início ao fim.

Formada por um conjunto de elementos que envolvem: tecnologia, processos digitais e pessoas, a criação de uma obra em BIM possibilita uma melhor compreensão da obra e o aumento da produtividade.

Com o acesso a um conjunto de informações capaz de simular todos os detalhes estruturais do empreendimento, antes mesmo do início da obra, a metodologia consegue prever o prazo de conclusão da obra e ajudar na redução de erros.

BIM no Brasil

No Brasil, as obras e serviços de engenharia contratados por alguns órgãos da Administração Pública Federal devem ser executados com a metodologia BIM desde janeiro de 2021.

De acordo com o decreto 10.306/2020, a exigência acontece em três fases, sendo a primeira etapa, iniciada em 2021, dedicada somente a projetos.

A partir de 2024, projetos e obras passam a ser incluídos nas exigências de BIM, e a partir de 2028, todas as fases da edificação (projetos, obras e pós-obras) passam a ser consideradas.

Além disso, a nova lei de licitações, Lei n. 14.133/21, prevê o uso preferencial de BIM nas licitações para contratação de obras públicas, a partir de abril de 2024.



Veja também

Brics Lula defende a aumento do Brics, com entrada de países como Arábia Saudita e Argentina