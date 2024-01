A- A+

carnaval do recife Carnaval 2024 deve movimentar até R$ 2,4 bilhões na economia local do Recife Comércio, serviços e turismo são os setores mais demandados

O Carnaval do Recife não se destaca apenas por suas festividades. Segundo informações fornecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI), a previsão é que o Carnaval 2024 na cidade alcance uma movimentação econômica em torno de R$2,4 bilhões.

Com essa previsão, os empresários da região demonstram otimismo, sendo que três em cada quatro deles esperam um aumento positivo no faturamento durante o período carnavalesco. As informações são de uma pesquisa realizada pela Fecomércio Pernambuco.

Conforme o levantamento, cerca de 19,2% do empreendedores acreditam que o desempenho será semelhante ao de 2023.

Por outro lado, a pesquisa ainda revela que 27,8% dos empreendedores preveem um aumento de 25% a 50% nas vendas em relação ao mês anterior, enquanto 22,2% estimam um crescimento de 10% a 25%.

Demanda comercial

De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), os setores mais demandados durante o período carnavalesco serão alimentos, bebidas, serviços de beleza e eventos culturais, além da cadeia hoteleira.

No que diz respeito às estratégias de vendas, a pesquisa destaca a predominância do uso de redes sociais e internet, seguido por publicidade e pela abertura do estabelecimento em horário especial.

O presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto, comentou a pesquisa e disse que “os resultados mostram que o Carnaval do Recife é uma festa de grande relevância para a economia municipal".

Por outro lado, Peixoto informa que são legítimas as preocupações relacionadas à proximidade da folia com o início do ano.

"Esperamos que a diversidade das modalidades de pagamento, especialmente aquelas baseadas no crédito para o consumo, favoreçam os gastos. Por isso, de modo geral, predomina a expectativa de boas vendas carnavalescas para o comércio de Recife”.

