Em Angola, Fávaro discute fortalecimento da cooperação agrícola

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu nesta quinta-feira, 5, em Luanda com o ministro da Agricultura e Florestas de Angola, Isaac Maria dos Anjos, para tratar da cooperação agrícola entre os países. Em nota da pasta, a embaixadora do Brasil em Angola, Eugênia Barthelmess, disse que esta primeira reunião bilateral tem como objetivo continuar a aprofundar o relacionamento entre Brasil e Angola na área de agricultura e do agronegócio.

Além de ampliar as exportações brasileiras para Angola, uma das propostas é a aquisição de fertilizantes nitrogenados angolanos

Ainda conforme a Agricultura, Isaac dos Anjos apresentou projetos agrícolas em andamento, como o desenvolvimento de irrigação no Canal de Cunene, além de iniciativas voltadas à produção de café, cana-de-açúcar e etanol.

Fávaro compartilhou a experiência brasileira, mencionando que, há 50 anos, o Brasil era importador líquido de alimentos, mas transformou sua agricultura por meio de tecnologia e inovação, com destaque para o papel da Empresa brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Ele também enfatizou que o Brasil é líder na produção de biocombustíveis e está disposto a compartilhar seu conhecimento com Angola.

Fávaro também se encontrou com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Téte António. Eles reforçaram o compromisso de ambos os países em estreitar a cooperação no setor agrícola.



