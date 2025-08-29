A- A+

Economia Em ano eleitoral, Orçamento de 2026 prevê reforço em investimentos, PAC, Saúde e Educação O projeto será analisado pelo Congresso Nacional nos próximos meses

O governo federal enviou ao Congresso Nacional, nesta sexta-feira, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026, estabelecendo os gastos para o próximo ano, no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode disputar a reeleição.

O projeto será analisado pelo Congresso Nacional nos próximos meses.

O governo prevê ampliar gastos com investimentos, Educação e Saúde. Os investimentos totais vão somar R$ 83 bilhões, uma alta de 8,7% em relação a este ano.

Vitrine do governo, o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) tem previsão de gastos em R$ 52,9 em obras de infraestrutura, transporte, energia e saneamento. Técnicos têm alertado que atrasos em licitações e pendências na execução podem comprometer o ritmo das entregas, como mostrou O GLOBO. Neste ano, o PAC tem verba de R$ 49,7 bilhões. Portanto, uma alta de 3,2%.

As áreas de da Saúde e da Educação também recebem destaque na proposta.

Por conta do piso constitucional, a área da Saúde terá R$ 245,5 bilhões. Uma alta de 17,9% na comparação com este ano. Já a Educação vai somar R$ 133,7 bilhões, crescimento de 10,7%.

O envio do PLOA não incorpora o espaço extra de R$ 13,4 bilhões previsto na PEC dos precatórios, cujo segundo turno no Senado ainda não ocorreu. O valor poderá ser incorporado durante a tramitação no Congresso, influenciando negociações sobre remanejamento de recursos e prioridades de investimentos estratégicos.

Os números do Orçamento

O Orçamento foi elaborado com base no limite de despesas primárias fixado em R$ 2,428 trilhões. Um aumento líquido de 168,0 bilhões (7,4%) em relação ao 3º bimestre de 2025.

Essa alta vai ser consumida com benefícios previdenciários, pessoal, abono salarial e seguro-desemprego.

