política monetária

Em ata, Copom fala pela 1ª vez em sinais de moderação no mercado de trabalho

Colegiado destacou que continua acompanhando detidamente o comportamento do setor

Em ata, Copom fala pela 1ª vez em sinais de moderação no mercado de trabalho - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

O Comitê de Política Monetária (Copom) avalia, na ata da sua última reunião, publicada nesta terça-feira, 16, que o mercado de trabalho brasileiro continua "bastante apertado", embora com "sinais incipientes de desaquecimento". Essa é a primeira vez que o colegiado menciona uma desaceleração do setor nas suas comunicações oficiais, neste ciclo.

O colegiado destacou que continua acompanhando detidamente o comportamento do mercado de trabalho. Segundo a ata, o debate da última reunião, dos dias 9 e 10, enveredou por duas dimensões: uma conjuntural, buscando entender o aquecimento do setor e suas perspectivas, e uma estrutural, sobre como o mercado de trabalho se alterou e como cada mudança tem impactado indicadores e a sua interpretação.

"Concluiu-se que o mercado de trabalho está em patamar bastante apertado, que há sinais incipientes de desaquecimento e que a compreensão da separação entre fatores conjunturais e estruturais deve continuar a ser aprofundada, à luz de evidências que necessitam de tempo para uma análise mais robusta", diz o 6º parágrafo da ata.

