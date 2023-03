A- A+

regra fiscal Em busca de apoio, Haddad apresenta nova regra fiscal a Alckmin: "reação muito boa", diz ministro De acordo com integrantes do governo, o vice gostou da proposta

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta terça-feira (14) o desenho do novo arcabouço fiscal ao vice-presidente Geraldo Alckmin, também ministro do Desenvolvimento e Indústria.



Os dois participaram de reunião na sala da vice-presidência no Palácio do Planalto antes de se encontrarem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se reuniu diversos ministros para tratar de ações sociais do governo.

Haddad disse que Alckmin gostou da proposta. "A reação (de Alckmin) foi muito boa", disse o ministro.

Haddad agora vai apresentar a regra para Lula, antes de torná-la pública. A intenção é que a reunião ocorra nesta semana. A ideia do ministro da Fazenda é que o desenho seja divulgado nos próximos dias. Para isso, porém, ele busca o aval de Lula.

A regra vai substituir o teto de gastos, que trava as despesas federais e é hoje a principal referência para as contas públicas. O assunto é uma das principais prioridades do governo Lula, ao lado da reforma tributária.

A reunião com Alckmin faz parte da estratégia da Fazenda de buscar apoio para a nova regra fiscal com outros integrantes da equipe econômica. Na semana passada, Haddad almoçou com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse que a regra iria “agradar a todos”.

Haddad disse que, na segunda-feira, a pasta já finalizou a proposta de novo arcabouço fiscal e agora apenas aguarda a última palavra de Lula para divulgá-la. Ele destacou também que o novo marco foi apresentado a alguns poucos economistas de outros ministérios.

As declarações foram feitas durante o evento “E Agora, Brasil?”, realizado pelos jornais O GLOBO e “Valor Econômico”, com patrocínio do Sistema Comércio, através da CNC, do Sesc, do Senac e de suas Federações.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, também participaram do encontro entre Haddad e Alckmin nesta terça.

Os detalhes da regra fiscal são conhecidos por um grupo restrito de integrantes do governo, que têm pouco falado sobre o assunto, para evitar vazamentos. Para Haddad, a regra precisa vazar do “jeito certo”.

