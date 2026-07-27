A- A+

MERCADO Em busca de novos mercados após tarifaço, Lula recebe presidente da Coreia do Sul No ano passado, país foi o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia

Em busca de novos mercados para os produtos brasileiros para atenuar os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira em Brasília o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung.

Uma das expectativas é que durante a visita de Estado sejam destravadas as negociações para um acordo de livre comércio entre Mercosul e a Coreia do Sul, que estão paralisadas desde 2019.

O Brasil tem também interesse em iniciar a venda de carne bovina para os coreanos. No encontro, Lula e Lee Jae Myung devem discutir ainda a exploração de minerais críticos.

“Os presidentes deverão examinar oportunidades para ampliar a cooperação em áreas como semicondutores, inteligência artificial, minerais críticos, transição energética, saúde, fármacos, cosméticos, cultura, educação e esportes. No campo econômico-comercial, a visita permitirá tratar do potencial de expansão do comércio bilateral, com ênfase na integração produtiva, na diversificação da pauta e na ampliação do acesso de produtos agropecuários brasileiros ao mercado sul-coreano”, afirma nota do governo brasileiro, sobre o encontro.

Em 2025, a Coreia do Sul foi o quarto maior parceiro comercial do Brasil na Ásia e o quinto maior destino das exportações brasileiras para a região. O comércio bilateral somou US$ 10,8 bilhões no período. A Coreia do Sul é o 19º maior investidor estrangeiro no Brasil.

Lula visitou a Coreia do Sul em fevereiro. Os dois presidentes estabeleceram uma relação próxima por terem trajetórias de vida semelhantes. Assim como o brasileiro, Lee Jae Myung também foi operário e enfrentou dificuldades financeiras na infância.

O presidente da Coreia sofreu dois acidentes graves quando trabalhava como operário.Aos 13 anos, teve o pulso esmagado por uma prensa e ficou com uma lesão permanente no braço. Já Lula perdeu o dedo mindinho da mão esquerda numa prensa aos 18 anos.

Após a visita de Lula em fevereiro, o coreano publicou um vídeo feito com inteligência artificial em que aparece, ainda criança, abraçando o brasileiro. Depois, a imagem é cortada para os dois juntos na reunião do dia. “Dois ex-meninos operários se tornaram presidentes e se encontraram”, escreveu Lee Jae Myung nas redes sociais.

Veja também