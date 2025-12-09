A- A+

dívidas Em busca de socorro financeiro, Correios prevê fechar ano com despesas de R$ 22,9 bilhões Maior parte do gasto é com pessoal, que deve somar R$ 15,1 bilhões em 2025

Em uma grave crise financeira e em busca de um socorro que ajude a fechar as contas no ano, os Correios planejam encerrar 2025 com R$ 22,9 bilhões em despesas correntes, segundo dados de execução orçamentária publicados pela empresa. A maior fatia desse montante está relacionado a gastos com pessoal, previstas em R$ 15,1 bilhões neste ano. A cifra é impulsionada por benefícios previstos no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) e apontada internamente como um dos principais entraves à reestruturação financeira da estatal.

O custo com empregados — que representa cerca de dois terços das despesas operacionais — permanece elevado mesmo após tentativas da empresa de limitar gastos e negociar ajustes com as entidades sindicais. Os valores incluem uma série de benefícios mais amplos que os previstos na CLT, como 70% de gratificação sobre férias, hora tripla em domingos e feriados e regras de ponto por exceção, que dispensam compensação quando o trabalhador encerra o expediente antes do horário. Procurada, a empresa não se manifestou.

Essas condições foram reforçadas ou ampliadas no acordo firmado no ano passado com os trabalhadores, quando a empresa já enfrentava dificuldades financeiras. Para especialistas, os benefícios em si não configuram irregularidade, mas ampliam a distância entre o custo trabalhista da estatal e o praticado por concorrentes privados do setor logístico, que operam em ambiente de competição intensa no e-commerce.

Além da folha, o orçamento dos Correios também é pressionado por R$ 10,37 bilhões em transferências intra-governamentais, classificadas como encargos diversos — entre eles, obrigações previdenciárias, pagamentos a outros órgãos federais e despesas decorrentes de passivos trabalhistas.

Apesar do aperto no caixa, a estatal concedeu reajuste de 4,11% no último ciclo de negociação e realizou um novo concurso público.

A estatal segue em tratativas com bancos para viabilizar um socorro financeiro de R$ 20 bilhões, considerado crucial para sustentar a operação e financiar a modernização da estrutura logística nos próximos anos. O governo avalia que, caso a empresa não consiga condições favoráveis para conseguir os recursos por meio de um empréstimo bancário, será necessário algum aporte do Tesouro para que funcionários recebam seus salários no fim do ano.

