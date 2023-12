A- A+

Mercado de Trabalho Em busca de vaga? Saiba que áreas seguirão em alta no mercado de trabalho em 2024 Digitalização e logística estão entre os setores nos quais as empresas têm maior demanda por profissionais, mostra levantamento da Cia de Talentos

Ano novo, vida nova: para quem estiver pensando em começar uma faculdade ou fazer uma especialização em 2024, vale ficar de olho em quais são as tendências do mercado de trabalho parra profissionais qualificados.

Um levantamento feito pela empresa de recrutamento e seleção Cia de Talentos a pedido do GLOBO apontou os profissionais qualificados mais demandados pelas empresas nos últimos meses de 2023 em sua plataforma e que devem continuar em alta no ano que vem.

As vagas mais frequentes estão em setores como os de logística, tecnologia, financeiro e jurídico (veja abaixo).

Transformação digital

Danilca Galdini, diretora de Pesquisa e Insights da Cia de Talentos, explica que a pandemia impulsionou a transformação digital nas empresas, o que tem aumentado a demanda por profissionais especializados em tecnologia, e também destacou a importância de fortalecer cadeias de suprimentos, aquecendo a logística.

— Cargos como engenheiro de qualidade de software, desenvolvedor de chatbot (robô virtual), e analista de marcas estão em alta devido à necessidade de desenvolver e manter plataformas digitais avançadas, garantir a qualidade e segurança dos softwares e gerenciar a presença digital das marcas — ela diz.

E acrescenta ainda que:

— A pandemia também trouxe à luz a importância de cadeias de suprimentos resilientes, o que levou a um aumento na demanda por profissionais em logística e supply chain, que são cruciais para o gerenciamento eficiente dos recursos e a minimização dos riscos na cadeia de suprimentos.

Além disso, Danilca destaca que a alta demanda por alimentos e a necessidade de práticas agrícolas eficientes impulsionaram a busca por profissionais com habilidades em tecnologias e gestão agrícola avançada.

‘IA é o futuro’

Paula Esteves, coCEO da Cia de Talentos, acrescenta que profissões com funções mais burocráticas e operacionais, como operadores de call-center e atendimento ao cliente tendem a perder espaço no mercado com o avanço da inteligência artificial (IA).

— IA é o futuro. Não digo que todo mundo tenha que trabalhar com tecnologia ou se tornar um desenvolvedor, mas é importante avaliar quais as tendências e o impacto da inteligência artificial no seu segmento para se manter atualizado, porque ela veio para ficar — aconselha a executiva.

Veja os cargos mais ofertados



Setores financeiro e jurídico: Diretor financeiro; coordenador de controladoria; gerente e analista de fusões e aquisições, de conformidade e de relação com clientes; advogado tributário e de contratos.

Logística: Diretor; gerente e analista de supply chain e de logística; e comprador.

Tecnologia e mídia: Designer de conteúdo; engenheiro de qualidade de software; desenvolvedor de chatbot; engenheiro de confiabilidade de sites; cientista de dados; desenvolvedor de back-end.

Gestão de produtos: Gerente de produto; gerente de manutenção; gerente agrícola; e gerente de unidade.

Outras áreas em alta: Engenheiro de mineração; especialista em Metodologia BIM; e agile coach (acelerador de resultados).

*Estagiária, sob orientação de Danielle Nogueira

