Em Davos, Bessent diz ver economia dos EUA "muito forte" e "provavelmente se acelerando"

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, avaliou, ao participar de painel no Fórum Econômico Mundial de Davos, nesta terça-feira, 19, a economia norte-americana como "muito forte" e afirmou que ela "provavelmente está se acelerando".

Ele disse ainda que a receita de tarifas desde abril do ano passado é na casa de centenas de milhões de dólares e que o país está no caminho de reduzir o déficit para 3% do Produto Interno Bruto (PIB) até o final do mandato do presidente do país, Donald Trump.

Dentre outras conquistas da atual administração na visão dele, o secretário mencionou a desregulamentação, classificou os EUA como "o melhor lugar do mundo" para construção de fábricas e citou a independência energética de Washington.

"Tivemos mais participação estrangeira em títulos do Tesouro do que nunca", afirmou ele.

Por outro lado, Bessent criticou empresas contratadas pela indústria de defesa e disse que elas "decepcionaram" o povo americano.



