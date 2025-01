Em Davos, Milei diz que país é exemplo de responsabilidade fiscal e celebra extrema direita

A- A+

O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que o país se tornou um exemplo global de responsabilidade fiscal, compromisso para cumprir com as obrigações e fazer a inflação diminuir. Em discurso feito no Fórum Econômico Mundial, em Davos, nesta quinta-feira, 23, ele celebrou o fato de ter "mais pessoas para dialogar" em todos os cantos do mundo.

Como exemplo, ele citou o "incrível" Elon Musk, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, e o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - todos importantes figuras da extrema direita.

Sobre o bilionário dono da Tesla, Milei disse que Musk foi vítima da "ideologia woke" e minimizou a saudação nazista feita por ele durante a posse de Trump em Washington, na segunda-feira

"Se queremos realmente defender os direitos dos cidadãos, precisamos começar os dizendo a verdade, e a verdade é que há algo muito errado nas ideias que tem sido promovidas em fóruns como este", afirmou Milei

O presidente argentino ainda direcionou uma mensagem para todos os líderes mundiais, dizendo que "é hora de ser ousado e ousar pensar".



