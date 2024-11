Em dia de Americanas, Macy's descobre fraude de quase R$ 900 milhões ocultada por um funcionário 

A- A+

A rede de lojas de departamentos americana Macy's revelou hoje que um funcionário ocultou até US$ 154 milhões de dólares (R$ 893 milhões de reais) em despesas por meio de registros contábeis falsos durante mais de três anos.

A Macy's, que realizará seu tradicional desfile anual do Dia de Ação de Graças na quinta-feira em Manhattan, adiou a divulgação completa dos resultados do terceiro trimestre após a descoberta.

Após uma investigação independente e uma auditoria especial, a Macy's "identificou que um único funcionário responsável pela contabilidade de despesas com entregas de pequenos pacotes realizou intencionalmente registros contábeis acumulados incorretos para ocultar aproximadamente entre 132 e 154 milhões de dólares em despesas acumuladas de entregas desde o quarto trimestre de 2021 até o trimestre fiscal encerrado em 2 de novembro de 2024", informou a Macy's em um comunicado à imprensa.

A Macy's afirmou que não há evidências de que os registros incorretos tenham impactado os pagamentos a fornecedores ou o caixa da empresa e que o funcionário responsável já não faz parte da empresa.

"A investigação não identificou a participação de nenhum outro funcionário" nas falhas contábeis, declarou a empresa, acrescentando que "a companhia está adiando a publicação de seus resultados" até que "a investigação independente seja concluída".

A Macy's não respondeu imediatamente aos questionamentos da AFP sobre o caso.

A rede, que fechou centenas de lojas nos últimos anos devido a mudanças no comportamento dos consumidores, informou que as vendas gerais diminuíram 2,4%, atingindo US$ 4,7 bilhões (R$ 27,2 bilhões) no terceiro trimestre, segundo dados preliminares.

