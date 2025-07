Em discurso a indianos, Lula defende maior fluxo comercial entre países para enfrentar protecionismo

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, em discurso enviado ao Fórum Econômico Brasil-Índia, evento paralelo à cúpula do Brics, um maior fluxo comercial entre os países para encarar o cenário global de protecionismo e guerra tarifária.

Apesar da boa relação política com os indianos, que são hoje a quinta maior economia do mundo, a nação asiática não está sequer entre as dez para as quais o Brasil mais exporta, enquanto foi a sexta da qual o país mais importou produtos no ano passado.

Diante da ausência do presidente chinês, Xi Jinping, e do líder russo, Vladimir Putin, o indiano Narendra Modi virou o principal chefe de estado da cúpula brasileira do Brics, realizada no Rio.

Amanhã, inclusive, Lula terá com ele uma reunião bilateral em Brasília. O baixo fluxo comercial entre Brasil e Índia costuma ser atribuído justamente ao protecionismo indiano. Em 2024, o país de Modi — que tem a maior população do mundo — representou apenas 1,57% das exportações brasileiras.

— No atual contexto global de guerra tarifária e protecionismo, a integração entre brasileiros e indianos é estratégica. Somos duas das maiores economias do mundo, contamos com mercados consumidores em expansão e empresários dinâmicos e inovadores — disse o brasileiro em discurso lido pelo secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. — Mas o fluxo do comércio não está à altura do nosso potencial. A pauta exportadora brasileira é historicamente concentrada em poucos itens. Estamos determinados a mudar essa realidade

Lula e Modi tinham presença confirmada no evento, mas cancelaram em cima da hora. A participação do presidente brasileiro no evento promovido pela Apex Brasil encerraria a agenda de compromissos dele no Rio durante o período do Brics.

Pela manhã, a cúpula dos líderes teve uma última reunião, e no início da tarde o petista fez uma coletiva de imprensa em que também criticou o protecionismo intensificado hoje pelas novas tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a países que se alinharem ao Brics.

No discurso lido no evento, Lula destacou parcerias possíveis com a Índia nas áreas de energia, infraestrutura pública digital, Saúde, Defesa e aviação.

— O memorando de entendimento que adotaremos amanhã em Brasília vai reforçar nossas capacidades tecnológicas e regulatórias em energias renováveis — afirmou. — Como mencionei no fórum empresarial do Brics, minerais críticos são elementos-chave para a autonomia energética do Sul Global. Iniciaremos em breve cooperação técnica para agregar valor a diferentes etapas da cadeia de produção desses insumos.

