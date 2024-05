Em dois dias, Petrobras perdeu R$ 46,5 bilhões em valor de mercado

A- A+

Em dois dias, a Petrobras perdeu R$ 46,5 bilhões em valor de mercado, após a demissão de Jean Paul Prates, de acordo com um levantamento feito pela Elos Ayta Consultoria. Agora, a estatal vale R$ 496,38 bilhões.

Nesta quinta (16), as ações ordinárias (PETR3, com direito a voto) recuaram mais 1,82% e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto) caíram 2,84%, após o tombo de mais de 6% ontem. Até o momento, as ações acumulam queda de mais de 8%, desde a troca no comando da empresa, anunciada na noite de terça-feira.

O mercado interpretou a demissão de Prates como uma escalada da interferência do governo na estatal, com temor de que isso poderia afetar a dinâmica de lucros e investimentos da empresa. Filipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, avalia que os investidores se reposicionam, avaliando os riscos da troca no comando, e permanecem cautelosos à espera de novos desdobramentos:

— Já tivemos uma queda forte, o mercado fez suas correções, e agora vai ver como ela (Magda, nova CEO) vai atuar. Mas a Petrobras ainda tem bons resultados, dividendos acima da média do mercado e como um todo existe potencial de valor.

Ontem, o BB Investimentos alterou sua recomendação para as ações da empresa de compra para neutro, mas manteve o preço-alvo em R$ 47.

Veja também

Brasil AGU pede ao Supremo suspensão de decisão sobre desoneração