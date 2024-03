Em entrevista à Folha de Pernambuco, Felipe Valença revela projeto de ônibus a gás no Estado

A- A+

O diretor-presidente da Companhia Pernambucana de Gás (Copergás), Felipe Valença, e a gestora de comunicação da empresa, Andréa Mendonça Menezes, visitaram, na tarde desta segunda-feira (4), a Folha de Pernambuco.

A equipe foi recebida pelo presidente do Grupo EQM e fundador do jornal, Eduardo de Queiroz Monteiro. Também estiveram presentes, o diretor executivo da Folha, Paulo Pugliesi; a diretora administrativa do jornal, Mariana Costa; o diretor do Grupo EQM, Leonardo Monteiro; o assessor especial da Presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; o advogado Renato Rissato; e a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos. Os visitantes foram recebidos na diretoria do jornal e também conheceram a redação e o parque gráfico.



O presidente do Grupo EQM agradeceu a visita de Felipe Valença e ressaltou a importância a trajetória do executivo. “É a primeira visita dele depois de assumir a Presidência, mas ele já era amigo da casa. Temos uma relação de trabalho e ele abriu muitas portas importantes para a gente na área do etanol. Felipe está fazendo um grande trabalho na Copergás, é uma pessoa muito qualificada, estudiosa”, afirmou Eduardo de Queiroz Monteiro.





Investimentos

Entre os assuntos abordados pelo diretor-presidente, estão os projetos em andamento e as próximas ações que serão implementadas pela Copergás. Até 2029, a companhia pretende investir R$ 986 milhões, 65% a mais que o patamar anterior previsto para o mesmo período, que era de R$ 596 milhões.



O novo volume de investimentos é reflexo da recuperação de margem e nova política de dividendos, que antes distribuía 100% entre os acionistas. Agora, a distribuição foi reduzida para 25%, fazendo com que os 75% restantes sejam investidos em Pernambuco.



A Copergás é a quarta em número de clientes de gás encanado residencial do Brasil. Alguns projetos são considerados importantes para manter a empresa em crescimento como o programa Morar Bem, do Governo do Estado, voltado para a habitação; a chegada do gás natural no Polo Gesseiro do Araripe; e outros voltados para a mobilidade.



A partir de uma revisão de questões como a contabilidade, margem, e o reposicionamento de mercado, a Copergás pôde retomar os investimentos no Estado. Um deles é o abastecimento do polo de produção de gesso do Sertão do Araripe - responsável por 97% de todo o gesso do Brasil. Essa é uma demanda histórica do setor. A chegada do GN vai proporcionar sustentabilidade à produção.

Isenção

O investimento inicial do projeto é de R$ 6 milhões e o piloto tem previsão de ser iniciado em abril deste ano. A decisão sobre o novo ramal veio acompanhada ainda da isenção de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do gás para indústrias do gesso que adotarem a nova forma energética. A entrega do combustível será realizada a partir do terceiro trimestre de 2025.



“Fomos lá (em Araripina) três vezes: setembro, outubro e já em fevereiro com a governadora Raquel Lyra fazendo o anúncio de forma técnica do decreto, mas o efeito prático é a isenção do ICMS na cadeia. Lá vai ter não só o gás, mas o gás mais barato do Brasil”, disse Felipe Valença - que em maio próximo completa seu primeiro ano à frente da empresa.



Com a substituição da lenha pelo GN a indústria local será mais sustentável ambientalmente, preservando não só a Caatinga, como tendo uma combustão mais limpa. “O gás você tem o lado ambiental, e você tem uma existência de capital de giro e também uma economia”, destacou Felipe Valença.



“Com a lenha, você tem vários problemas. Os principais são a questão da sustentabilidade, porque é uma madeira de origem desconhecida. São 6 milhões de árvores consumidas por ano. E também a madeira não é um grande queimador, porque ela não tem constância, é pouco produtiva, então ela é pouco eficiente”, pontuou ele.



O diretor-presidente também lembrou o apoio do governo estadual na iniciativa. “Oito órgãos do Executivo fizeram reuniões com a Copergás em Araripina, com mais de 20 lideranças do Estado”, acrescentou.



Segundo a Copergás, a previsão é que o polo consuma cerca de 320 mil metros cúbicos de gás natural por dia, o que representa 20% do volume hoje distribuído pela empresa.

Regaseificação

A Copergás também planeja construir um terminal de regaseificação no Araripe para viabilizar e atender o projeto. A estrutura é semelhante às já instaladas nos municípios de Garanhuns, no Agreste pernambucano, e em Petrolina, no Sertão do São Francisco.



A estimativa é que, nesse primeiro momento, ao menos 30 empresas realizem a troca da queima energética para o gás natural. Esse número de empresas representa R$ 20 milhões na economia por ano.

Pilares

Para 2024, cinco pilares de atuação foram definidos pela Copergás: o adensamento do gás natural em Pernambuco; e o estímulo ao desenvolvimento econômico de microrregiões do Estado ou segmentos econômicos, com foco no setor industrial.



Além disso, também está incluída nesta lista, a adoção do gás natural como combustível da transição energética no segmento da mobilidade. Outro ponto é a exploração desse mesmo potencial do GN (como fundamental para o processo de transição energética) em outras áreas. Por fim, o último pilar da gestão da Copergás é a inovação no setor de gás natural, através da revisão da cultura organizacional.

Residências

No âmbito do adensamento, o intuito é intensificar o acesso ao gás natural por residências e empresas. Felipe Valença usou como exemplo o município de Caruaru, que tem uma malha de distribuição há 15 anos, mas apenas nove clientes em toda a cidade. “A gente não tinha esse olhar para o interior, como a gente deveria ter. Caruaru, por tudo que representa, ter nove clientes, não tem sentido”.

Estratégia

No plano estratégico de seis anos da empresa, o objetivo é atender mais de 400 mil pessoas no Estado. “A gente tem regulamentado aqui 85 mil residências e vamos para 95 mil nesse ciclo de investimentos previstos para os próximos anos”, destacou.



A grande novidade no pilar de mobilidade é o projeto dos ônibus a gás, idealizado pela Copergás. “A mobilidade é um grande ponto da transição energética, porque você reduz o impacto de CO2”, comentou Valença - referindo ao gás carbônico. Ele enfatizou que a mobilidade é uma agenda muito forte em Pernambuco.



“Queremos exatamente alavancar o que já conseguimos fazer no Estado. Estamos começando agora o ônibus a gás, que já está em fase piloto”, revelou. O objetivo é ampliar o uso de gás natural veicular (GNV) também para veículos pesados, além dos veículos leves. Outra iniciativa da empresa nessa área será a ampliação da rede de postos de abastecimento, fazendo um corredor azul atravessando o Estado.



“A gente tem que ter vários astros alinhados para que esse negócio dê certo. Então o primeiro obviamente é que a gente estava com muita vontade de fazer. Vários estados tentaram fazer e não conseguiram e a gente foi entender o porquê”, disse Felipe Valença. Ele também enfatizou que recebeu todo o apoio da governadora Raquel Lyra para as iniciativas.



"Aqui a gente conseguiu o apoio do poder público concedente que está aberto. Pernambuco está aberto para o carro elétrico, ao carro a gás, qualquer tipo de energético, álcool e a gente conseguiu colocar o ônibus a gás na legislação. O que a gente está precisando para trocar a frota? É o teste de campo, que é o que a gente começa a fazer", afirmou Valença.



Na atual gestão, foi criado um grupo de trabalho de incentivo à mobilidade com o uso do GNV. Nele, são desenvolvidos diversos estudos e atividades voltados ao incentivo de conversão de veículos para o combustível. O grupo reúne várias frentes e atores estratégicos para o setor em Pernambuco. Os encontros e planejamento têm o objetivo de analisar as tendências do mercado e propor medidas que motivem a transição e conquista de mais usuários.

