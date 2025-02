A- A+

BRASIL Em evento com Lula, Petrobras anuncia licitação para construir oito navios para transporte de gás Encomenda faz parte do programa de renovação e ampliação de frota da empresa, que teve início em julho do ano passado

A Petrobras, através de sua subsidiária Transpetro, lança nesta segunda-feira uma licitação internacional para a aquisição de oito navios gaseiros com capacidades de 7 mil, 10 mil e 14 mil metros cúbicos. A encomenda faz parte de seu programa de renovação e ampliação da frota, que teve início em julho do ano passado.

O anúncio será feito em evento no Terminal da Baía de Ilha Grande (Tebig), em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, com a presença de Lula, do vice-presidente Geraldo Alkmin, de Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, além de Magda Chambriard, presidente da Petrobras, e Sérgio Bacci, presidente da Transpetro.

A licitação vai triplicar a capacidade da Transpetro para transportar GLP (gás em estado líquido), derivados e, pela primeira vez, amônia (usado para produzir fertilizantes e plásticos). De acordo com a Petrobras, a ampliação da frota de gaseiros, de seis para 14 navios, leva em conta o aumento de produção de gás natural no país e visa atender a demanda da Petrobras na costa brasileira e na navegação fluvial, como já ocorre na Região Norte do país e na Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul.





— A contratação dos gaseiros está em linha com nossos esforços para renovação e ampliação da frota da Transpetro e com o aumento gradativo da nossa produção de gás natural. Além disso, vai proporcionar menor exposição aos afretamentos — ressalta a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.

Contratações de navios recentes

Em janeiro deste ano, a companhia já havia contratado quatro navios da classe handy (navios graneleiros de pequeno porte). No fim do ano passado, foram outras 12 novas embarcações de apoio marítimo (do tipo PSV), especializadas em transporte de equipamentos, que serão construídas em estaleiros de Santa Catarina.

Há, ainda, previsão de contratação para mais 20 novas embarcações, sendo 10 de apoio e resposta a emergências (as chamadas OSRVs), oito para inspeção e intervenções em sistemas submarinos (RSVs) e duas para ancoragem de plataformas (AHTS). Além disso, a Transpetro já iniciou estudos para o lançamento, no início do segundo trimestre, de uma nova licitação para a contratação de quatro navios de médio porte (MR1), com capacidade de 35 mil toneladas.

Frota de gaseiros cresce

A licitação dos gaseiros terá dois lotes, que não podem ser vencidos pelo mesmo estaleiro ou consórcio. Segundo a estatal, a concorrência permite a participação de todos os estaleiros que atendam aos critérios técnicos e econômicos do edital. As empresas interessadas têm o prazo de 90 dias para apresentar suas propostas. De acordo com o cronograma, o primeiro navio deve ser lançado em até 30 meses após a formalização do contrato. Os demais devem ser entregues sucessivamente a cada seis meses.

Para o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, a licitação dos gaseiros evidencia o novo horizonte de crescimento da companhia.

— Com essa contratação, vamos aumentar de seis para 14 o número de navios da nossa frota de gaseiros, ampliando a capacidade de transporte de 36 mil para até 108 mil metros cúbicos. Vamos consolidar a Transpetro como maior armador brasileiro no transporte de gás, fortalecendo a companhia em um segmento que possui grande importância — afirmou Bacci.

A Petrobras anuncia ainda a assinatura de protocolos de intenções para reaproveitamento de plataformas com o Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore (Sinaval), Associação Brasileira das Empresas da Economia do Mar (Abeemar) e Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP). A estatal quer até 2029 desmobilizar 10 plataformas até 2029. Segundo a estatal, o objetivo é analisar a viabilidade do reaproveitamento dessas unidades.

