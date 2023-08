A- A+

Em greve há sete dias, os metroviários da Região Metropolitana do Recife realizam, na manhã desta quinta-feira, (17) ato diante do Palácio do Planalto, em Brasília, contra a privatização Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), pedindo a retirada da companhia do Programa Nacional de Desestatização (PND). A manifestação conta com a participação de metroferroviários de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul (Transurb).



De Pernambuco, a caravana com mais de cem trabalhadores partiu do Recife ns noite da última segunda-feira (14). A greve é a primeira de uma categoria federal durante do Governo Lula. Segundo os metroviários, Lula havia prometido tirar a CBTU do PND, mas, até o momento, não sinalizou a retirada.

"Durante a época de campanha, o presidente Lula se comprometeu com essa categoria, para a retirada da CBTU do Plano de Desestatização e por mais investimentos no Metrô do Recife. Mas, infelizmente, Lula segue a ideia do governo Bolsonaro e avança com essa ideia de entregar a CBTU nas mãos dos empresários. Não iremos deixar", informou o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares.

Luiz ainda salientou que o Governo Lula foi eleito pelos trabalhadores e não pela classe empresarial que apoio Bolsonaro. "Queremos um Metrô público, estatal federal e de qualidade para as pessoas. Precisamos de investimentos no Metrô e só Governo Federal tem o aporte necessário para entregar as melhorias necessárias no sistema", avaliou.

Outra reivindicação da categoria é pela aprovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2025- a categoria pede 7% de reajuste e a CBTU oferece 3,45%.

