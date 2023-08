Em homenagem a Alceu Valença, vinho ganha o nome de La Belle de Jour

A- A+

La Belle de Jour, um dos grandes sucessos do cantor e compositor Alceu Valença, dá nome a um vinho produzido por uma vinícola fundada no século XIV em Portugal, na cidade de Tejo. O vinho chega nas opções tinto, branco e rosé, e poderá ser degustado pelos brasileiros a partir do dia 15 de agosto.

“Queríamos homenagear Alceu com um produto muito especial e isso nos levou à Quinta da Atela, uma vinícola com 677 anos”, explica Tavinho Vieira, sócio da empresa. O vinho é uma parceria entre Alceu Valença, a Wine Concept e a Quinta Atela,uma vinícola que pertence a um dos maiores grupos industriais de Portugal, o ValGrupo. A estratégia da Wine Concept, tanto no Brasil quanto em Portugal, é garimpar vinhos de alta qualidade, com uma excelente relação custo-benefício para levá-los aos brasileiros.

Toda a criação ficou sob a responsabilidade do enólogo português Antônio Ventura.Tavinho Vieira explica que foi pedido a ele que a inspiração viesse das notas musicais de Alceu, para criar uma bebida tão apaixonante quanto a música do artista. A escolha do título do rótulo surge por causa do grande sucesso da música e que o “blend” de histórias sobre musas são um charme a mais. O rótulo do produto também foi pensado e criado especialmente para o artista pernambucano.

Veja também

Economia brasileira Especialistas defendem que PAC deve ter medidas para evitar corrupção