Em Jaboatão, mais 61 famílias são beneficiadas pelo programa Morar Bem PE

Nesta quarta-feira (30), 61 famílias receberam as chaves da residência própria, no Condomínio Villa das Laranjeiras, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR).



As famílias foram beneficiadas pelo programa Morar Bem PE – Entrada Garantida. A iniciativa estadual concede subsídio de R$ 20 mil a famílias de baixa renda para aquisição do primeiro imóvel. As chaves dos imóveis foram entregues pela governadora Raquel Lyra e sua vice, Priscila Krause.



“As construtoras têm confiado no nosso projeto e lançado novos empreendimentos, que chegam justamente na vida daquelas pessoas que mais precisam e que jamais teriam condição de ter uma poupança para dar entrada no financiamento da casa própria. Com o Morar Bem PE nós combatemos o déficit habitacional do estado entregando moradia digna para a população, como estamos fazendo aqui em Jaboatão”, disse a governadora Raquel Lyra.

O presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira, destacou que Jaboatão é, hoje, o terceiro município que mais financiou imóveis dentro do Morar Bem – Entrada Garantida .

O prefeito Mano Medeiros celebrou a parceria com o Estado e destacou a importância de políticas públicas que chegam à ponta. “O Morar Bem dá dignidade à população. Jaboatão hoje está em uma fase de expansão dessa política habitacional e o Governo do Estado chega para somar”, declarou.

Lançado em 2023, o programa Morar Bem PE – Entrada Garantida já aprovou o cadastro de mais de 12 mil famílias em todo o estado de Pernambuco. Para famílias com renda de até dois salários mínimos, o apoio estadual de até R$ 20 mil é somado a até R$ 55 mil do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) federal, viabilizando a compra de imóveis sem entrada em grande parte dos casos.

Além da Entrada Garantida, o Morar Bem PE também atua com regularização fundiária, reforma de moradias, retomada de obras paradas e novos contratos, sempre com foco na dignidade e no direito à cidade para quem mais precisa.



