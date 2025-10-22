A- A+

leilão Em leilão inédito, canal do Porto de Paranaguá é concedido a consórcio de brasileiros e belgas Disputa com chineses foi acirrada e vencedor ofereceu outorga de R$ 276 milhões

O Consórcio Canal Galheta Dragagem (CCGD) venceu o leilão do Canal Aquaviário do Porto de Paranaguá realizado na B3, em São Paulo, na tarde desta quarta-feira. Trata-se do primeiro canal de acesso de um porto a ser leiloado no país.

O projeto prevê investimentos de R$ 1,2 bilhão ao longo de 25 anos, com possibilidade de prorrogação contratual por até 70 anos.

O vencedor terá que fazer melhorias como aumentar o calado do porto (a partir do quinto ano da concessão) para 15,5 metros. Atualmente o acesso aquaviário tem 13,3 metros. O critério da disputa foi a menor tarifa sobre as tarifas cobradas pela administração do terninal, chegando no máximo a 12,63%.

A CCGD e os chineses da Chec Dredging Co. Ltda ofereceram o desconto máximo e a disputa foi para o viva voz, com oferta de outorga. Numa disputa acirrada, a CCGD venceu oferecendo lance de R$ 276 milhões. Quatro grupos se interessaram pelo ativo.

— Juntamos a experiência local da FTS com a experiência global da Deme, uma das maiores empresas de dragagem do mundo. É um momento histórico a primiera concessão de um canal de acesso a um porto no Brasil, que vai beneficiar operadores, exportadores e o Brasil — disse Andre Maragliano, da FTS e representante do consórcio.

A FTS atua há 35 anos na área de logística, no Paraná, nos Portos de Paranaguá e Antonina. Para formar o consórcio, a empresa se juntou aos belgas da Deme, especialziada em dragagem.

— Estamos inaugurando um novo formato de concessão, possibilitando maior eficiência do porto e aumento na movimentação de cargas — disse o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos.

Ele afirmou que o leilão servirá de modelo para futuras concessões já previstas para os portos de Santos (SP), Itajaí (SC), Salvador (BA) e Rio Grande (RS).

Mais competitividade

Com o leilão, avalia o ministério, Paranaguá se torna mais atrativo para a movimentação de contêneres e para operaçõs do agronegócio, especialmente quando estiverem em operação os três terminais leiloados em abril deste ano, destinados a granel sólido vegetal.

Os investimentos devem dobrar a capacidade do escoamento da safra agrícola, além de abrir oportunidades para exportaçãoo de mais 20 milhões de toneladas por ano.

Hoje, o Porto recebe 2.600 navios por ano, com destaque para granéis sólidos, como soja e proteína animal. A concessão trará maior eficiência à operação já que cada centímetro a mais no calado do canal de acesso corresponde a um aumento de 60 toneladas de carga no porão do navio.

— Por ser o primeiro leilão do tipo, e tem como atividade principal a dragagem, é um projeto que gerou enorme expectativa. A participação de diferentes grupos no leilão indica que há um interesse do mercado, e que os próximos projetos similares também deverão gerar uma concorrência interessante — diz João Paulo Pessoa, advogado especialista em direito público e sócio do Toledo Marchetti Advogados.

De acordo com a Antaq, no primeiro semestre deste ano, o Porto de Paranaguá foi o segundo porto público que mais movimentou cargas no país, com 30,9 milhões de toneladas no período, um crescimento de 2,6% na comparação anual.

Pela manhã, a Petrobras venceu o leilão de concessão do terminal RDJ07, no Porto do Rio de Janeiro, com lnace de R$ 104 milhões de outorga. O lance mínimo era de R$ 1. Já o Terminal Marítimo de Passageiros (TMP) de Maceió, localizado no Porto Organizado de Maceió, também concedido, será administrado pelo consórcio Britto Macelog II com lande de outorga de R$ 50 mil. O grupo é de Maceió e não teve concorrentes.

Todos estes ativos fazem parte do segundo bloco da carteira de ativos portuários de 2025 que o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) estão leiloando. Os investimentos totais previstos estão na ordem de R$ 1,22 bilhão.

Veja também