Em mais um capítulo da guerra da inteligência artificial, Elon Musk libera o código de seu chatbot

O bilionário Elon Musk divulgou no domingo (17) o código de computador bruto por trás de sua versão de um chatbot de inteligência artificial, em mais uma ofensiva de um dos homens mais ricos do mundo na batalha para tentar impor sua visão sobre o futuro da IA.

O Grok, que foi projetado para dar respostas sarcásticas no estilo do romance de ficção científica "O Guia do Mochileiro das Galáxias", é um produto da xAI, a empresa que Musk fundou no ano passado. Embora a xAI seja uma entidade independente da X, anteriormente conhecida como Twitter, sua tecnologia foi integrada à plataforma de mídia social e é treinada nas publicações dos usuários. Os usuários que assinam os recursos premium do X podem fazer perguntas ao Grok e receber respostas.

Ao abrir o código para que todos vejam e usem - conhecido como plataforma open sourcing, ou de código aberto - Musk entrou ainda mais em um debate acalorado no mundo da IA sobre se isso poderia ajudar a tornar a tecnologia mais segura ou simplesmente abri-la para uso indevido.

A medida é a mais recente investida da disputa entre Musk e o criador do ChatGPT, a OpenAI, que o bilionário processou recentemente por não cumprir sua promessa de desenvolver uma IA que estivesse a serviço de todos.

Musk, que foi um dos fundadores e ajudou a financiar a OpenAI antes de sair da startup vários anos depois, argumentou que uma tecnologia tão importante não deveria ser controlada apenas por gigantes da tecnologia como o Google e a Microsoft, que é parceira da OpenAI. E que, portanto, deveria ser uma plataforma open sourcing.

A controvérsia sobre a IA generativa com código aberto agitou o mundo da tecnologia no ano passado, após a explosão da popularidade da nova tecnologia. O Vale do Silício está profundamente dividido sobre se a codificação subjacente à IA deve estar disponível publicamente, com alguns engenheiros argumentando que a poderosa tecnologia deve ser protegida contra intrusos, enquanto outros insistem que os benefícios da transparência superam os danos.

Ao publicar seu código de IA, Musk se posicionou firmemente no último campo, uma decisão que poderia permitir que ele ultrapassasse os concorrentes que tiveram uma vantagem inicial no desenvolvimento da tecnologia.

A publicação do código permitirá que outras empresas e desenvolvedores de software independentes o modifiquem e reutilizem ao criar seus próprios chatbots e outros sistemas de IA.

