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Em meio à briga judicial, Elon Musk admite que usa OpenAI, do ChatGPT, para treinar a sua própria IA

Magnata está enfrentando a concorrente da tecnologia nos tribunais

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CEO da SpaceX, Elon MuskCEO da SpaceX, Elon Musk - Foto: Jim Watson/AFP

Em seu interrogatório do processo judicial, no qual acusa a OpenAI de abandonar sua promessa de estrutura sem fins lucrativos, o bilionário Elon Musk admitiu que utilizou dados da concorrente para treinar os seus próprios modelos de inteligência artificial, a xAI, segundo a revista especializada Forbes. No meio de tecnologia, este processo é chamado de destilação.

O processo de destilação faz com que um modelo menor opere com eficiência a partir deste treinamento, sem que tenha os altos custos que normalmente um desenvolvimento de ferramenta IA necessita.

De acordo com o jornal The New York Times, um advogado da OpenAI teria perguntou a Musk se a xAI alguma vez havia "destilado" tecnologia da OpenAI. Musk teria respondido: "Geralmente, empresas de IA destilam outras empresas de IA".

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O julgamento, amplamente acompanhado, é o resultado de anos de animosidade e disputas públicas em torno da startup que os três ajudaram a fundar em 2015, antes de a relação entre eles se deteriorar e se tornarem rivais.

Normalmente, processos de criação de modelos de inteligência artificial custam dezenas de milhares de dólares. Em 2025, a startup chinesa DeepSeek afirmou que gastou 294 mil dólares apenas no desenvolvimento de sua plataforma. Ela também já foi acusada de destilação por concorrentes, como a Anthropic e a própria OpenAI. Segundo a Anthropic, a destilação pode fazer com que novas ferramentas não tenham bloqueios contra ações ilegais, como ataques cibernéticos.

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