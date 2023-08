A- A+

Brasília Em meio à crise com Lira, Haddad se reúne com Lula no Planalto Ministra do Planejamento, Simone Tebet, também participou da conversa

Em meio à crise com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na tarde desta terça-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, também participou da conversa.

Haddad, disse, em entrevista divulgada na segunda-feira (14), que a Câmara dos Deputados “está com um poder muito grande”. A declaração criou ruído na relação com Lira, azedou o clima político e obrigou o ministro a dar explicações.

Uma reunião para tratar do arcabouço fiscal foi cancelada a pedido dos líderes partidários e a votação da proposta pela Casa está sem data marcada. O ministro ligou para o presidente da Câmara a fim de se explicar.

Nesta terça-feira (15), Lira afirmou que a votação do arcabouço fiscal, na Casa, deve acontecer na próxima terça-feira. O que está pendente na negociação, segundo ele, é a fórmula de cálculo da inflação que vai reajustar as despesas do governo no ano que vem.

