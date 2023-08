A- A+

Primeira-dama Em meio à crise de apagão, Janja faz post ironizando privatização da Eletrobras Não há evidências, no entanto, de que companhia tenha ligação com a pane elétrica

A primeira-dama do Brasil,Janja da Silva, ironizou o apagão nacional registrado na manhã desta terça-feira, relacionando o problema à privatização da Eletrobras, feita no ano passado pelo governo Jair Bolsonaro. Pelas redes sociais, ela escreveu que "A ELETROBRAS FOI PRIVATIZADA EM 2022. Era só esse o tuíte". A postagem aconteceu quando estados do Norte e Nordeste ainda enfrentavam falta da energia.

A ELETROBRAS FOI PRIVATIZADA EM 2022.



Era só esse o tuite. — Janja Lula Silva (@JanjaLula) August 15, 2023

Não há, no entanto, relação entre a privatização da empresa e o apagão registrado hoje. Pelas redes sociais, petistas também associaram a privatização da Eletrobras com a queda de energia registrada em 25 estados e no Distrito Federal. O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou que "sempre denunciou" que a privatização seia um crime.

"Os principais efeitos seriam aumento da tarifa e apagões. Aí está o resultado. Nós avisamos!", disse.

Guilherme Boulos, do Psol, seguiu com o mesmo raciocínio:

"Passando para lembrar que em 2022, Bolsonaro privatizou a Eletrobrás, da pior forma possível. Menos de um ano depois: apagão em 25 estados", postou.

Apesar dos comentários, o presidente Lula seguiu sem fazer declarações diretas sobre o apagão. Pelas redes sociais, ele se limitou a repostar informações dadas pelos ministros Paulo Pimenta (Secom) e Alexandre Silveira (Minas e Energia). Não há alteração na sua agenda prevista para esta terça-feira.

Geraldo Alckmin, que estava à frente da presidência no momento do apagão, também seguiu com os compromissos já previstos e afirmou que não conversou com Lula sobre o assunto ou fez qualquer determinação como presidente em exercício. Sua agenda também seguiu sem alteração.

— Não (fiz determinações nem falei com Lula), o Ministério de Minas e Energia já estava atuando, só nos colocou aqui a par, mas já está praticamente superado.

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou em nota que que o sistema nacional de energia foi restabelecido, às 14h30, "restando ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades".

O diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, afirmou que o apagão desta manhã foi um "evento de grande porte", que atingiu 25 estados do país e o Distrito Federal.

