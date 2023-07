A- A+

Caixa Em meio a fritura, Presidente da Caixa diz que é "teimosa" e continuará no cargo Rita Serrano participou de evento do banco em celebração à diversidade e disse que "o ataque às mulheres é sempre maior"

A presidente da Caixa, Rita Serrano, disse que é “muito teimosa” e por isso está no cargo, e continuará trabalhando. O cargo de Serrano vem sendo ameaçado em meio às cobranças do Centrão por mais posições no governo Lula.

— Para as mulheres, para os diferentes ocuparem os espaços de poder, temos que ser muito teimosos. Muito teimosa. Como eu sou muito teimosa, vocês fiquem tranquilos. Eu sou teimosa e estou aqui. Vou continuar trabalhando muito — disse ao participar de um evento do banco sobre diversidade e inclusão.

Rita Serrano ainda afirmou que é cansativo estar no foco e ter lidar com ataques discriminatórios.

— Esse processo é complicado, quando a gente vê que o ataque às mulheres é sempre maior que o de qualquer outra pessoa. Não basta ser competente e eficiente. Você tem que o tempo todo provar que é capaz. É cansativo, às vezes a gente desanima - afirmou.

A presidente da Caixa ainda destacou que presenciou episódios de agressão e assédio enquanto estava no Conselho de Administração.

— Fui a única mulher no Conselho de Administração da Caixa e tendo que lidar com uma política assediadora. Dois processos foram abertos para eu não conseguir exercer minha função. Reuniões muito agressivas, não vou ficar aqui listando - revelou.

Veja também

Polishop Em crise, Polishop fechou mais da metade de suas lojas físicas neste ano