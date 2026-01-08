A- A+

caso master Em meio a impasse sobre Banco Master, Lula conversa com presidente do TCU em ligação informal Tribunal suspendeu a inspeção presencial no BC, em decisão nesta quinta

Em meio às discussões envolvendo a liquidação extrajudicial do Banco Master e à atuação do Tribunal de Contas da União (TCU) no caso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou anteontem por telefone com o presidente da Corte de Contas, ministro Vital do Rêgo Filho.

Segundo interlocutores, a ligação foi descrita como informal, típica de início de ano, e não teve caráter deliberativo.

De acordo com relatos feitos pelo próprio ministro a interlocutores, a conversa abordou uma série de assuntos, sem foco exclusivo no episódio do banco.

Lula falou sobre o cenário econômico e sobre questões relacionadas ao mercado, além de comentar que pretende reduzir o número de viagens em 2026 em razão do calendário eleitoral, avaliando que o ano exigirá maior presença em Brasília.

Ainda de acordo com o relato, o tema do Banco Master entrou na conversa apenas de forma geral. Vital do Rêgo teria feito questão de ressaltar que não houve qualquer pedido, sugestão ou sinalização por parte do presidente da República sobre expectativas em relação à atuação do TCU no caso. O diálogo não envolveu cobranças nem orientações, e o presidente teria demonstrado compreensão de que o tribunal atua de maneira independente.

Nesta quinta-feira, o ministro Jhonatan de Jesus, do Tribunal de Contas da União (TCU), suspendeu a inspeção presencial no Banco Central que ele mesmo havia determinado por ele para apurar os procedimentos adotados na liquidação do Master. Em decisão assinada ontem, o ministro ainda submeteu o caso ao plenário.

Em sua decisão, Jhonatan ressaltou que a “dimensão pública assumida pelo caso, com contornos desproporcionais para providência instrutória corriqueira nesta Corte”, recomenda que a questão seja submetida ao crivo do plenário, instância que ele considera natural para “estabilizar institucionalmente a matéria”.

A data em que o plenário da Corte irá analisar o caso ainda não foi marcada. O TCU está de recesso até o fim do mês.

