Redes Sociais Em meio a queda no engajamento, Threads anuncia novas funcionalidades Um dos recursos é o 'Seguindo', que permite aos usuários ver publicações cronológicas de pessoas que eles seguem, em vez do conteúdo selecionado por algoritmos

Um dos recursos mais solicitados do Instagram Threads finalmente chegou: a guia Seguindo, que permite que você veja apenas as pessoas que você segue. "Peça e você receberá", disse o CEO Mark Zuckerberg em um post no Threads citando um usuário que pediu o recurso.

A nova guia permite que os usuários vejam publicações cronológicas de pessoas que eles seguem, em vez do conteúdo menos coeso e com curadoria de algoritmos que aparece no feed "Para você". Muitos usuários pediram aos executivos da Meta, como o CEO Mark Zuckerberg e o chefe do Instagram, Adam Mosseri, o recurso desde que o Threads foi lançado no início deste mês.

Segundo o site The Verge, para os usuários que têm o feed Seguindo, é possível fazer com que ele apareça e desapareça tocando no ícone da página inicial ou no logotipo do Threads na parte superior da página. No entanto, se o usuário quiser reabrir o aplicativo depois que ele for totalmente encerrado, ele voltará para o feed "Para você".

Isso significa que o usuário terá que saber onde procurar para exibir o feed Seguindo novamente. Segundo o the Verge, ainda não se sabe se é um bug.

De acordo com a Meta, a atualização do Threads também permitirá que os usuários classifiquem seu feed de "Atividade" por seguidores, citações e repostagens, permitindo que as pessoas vejam suas postagens curtidas em suas configurações e traduzam determinadas postagens que aparecem em um idioma diferente.

Muitos usuários foram rápidos em apontar que as guias "Para você" e "Seguindo" são semelhantes ao layout existente no Twitter, que está sendo renomeado para "X" como parte da mais recente mudança na plataforma desde que Elon Musk a adquiriu no final do ano passado.

O Threads foi lançado com um conjunto bem básico de recursos e, até agora, seu feed era preenchido exclusivamente com publicações de usuários e marcas determinadas por algoritmos, quer o usuário quisesse ou não.

O Threads foi lançado pela primeira vez em 5 de julho, enquanto uma série de interrupções e políticas controversas de limite de taxas afetavam os usuários do Twitter. A plataforma rapidamente alcançou 100 milhões de usuários, embora o engajamento no aplicativo tenha diminuído desde então.

A Meta disse na terça-feira que está trabalhando para oferecer novos recursos ao Threads o mais rápido possível.

