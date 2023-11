A- A+

REUNIÃO Em meio ao debate sobre mudança na meta fiscal, Lula recebe Lira e Haddad Encontro ocorreu no Palácio do Planalto

Em meio ao debate sobre a mudança da meta fiscal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta terça-feira (31), no Palácio do Planalto, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Como O Globo informou mais cedo, integrantes do governo discutem o envio ao Congresso Nacional de mensagem para mudar a meta déficit zero das contas públicas, após o próprio presidente Lula declarar que "dificilmente" o país vai concretizar essa promessa no ano que vem.

As discussões neste momento sugerem uma meta de déficit de 0,25% ou 0,5% do PIB, algo que varia até R$ 50 bilhões de rombo.

