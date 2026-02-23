Em missão na Coreia do Sul, Guilherme Coelho anuncia tarifa menor para manga

A- A+

Em missão oficial à Coreia do Sul, o presidente da Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Guilherme Coelho, anunciou conquistas relevantes para a fruticultura nacional. Integrando a comitiva do Governo Federal, o dirigente participou de agendas estratégicas voltadas à ampliação do comércio bilateral e à abertura de novos mercados para frutas brasileiras.

Durante o Fórum Empresarial Brasil–Coreia, realizado nesta segunda-feira (23), foi confirmada a redução da tarifa de importação da manga brasileira de 30% para 5%. A medida vale para uma cota de 18 mil toneladas no primeiro semestre e fortalece a presença do Brasil no mercado sul-coreano.

Segundo Guilherme Coelho, o avanço consolida um movimento iniciado em 2023, quando o mercado foi oficialmente aberto à manga brasileira.

“Em 2023, abrimos o mercado para a manga brasileira e, em pouco mais de três anos, já conquistamos aproximadamente 18% do mercado de manga na Coreia do Sul. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, negociou a redução da tarifa para 5% no primeiro semestre, dentro de uma cota de 18 mil toneladas da fruta”, explicou Guilherme Coelho.

Fase

Outro destaque da missão foi o progresso nas tratativas para exportação de uva. Ficou definida para setembro a auditoria técnica das autoridades coreanas, etapa decisiva para a habilitação do produto brasileiro.

O processo exige o cumprimento de rigorosos protocolos fitossanitários, considerados entre os mais exigentes do mundo. A expectativa do setor é concluir a abertura ainda este ano, ampliando o portfólio de frutas brasileiras no país asiático.

Evento

O fórum empresarial foi um dos principais compromissos da agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Coreia do Sul. Promovido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), o encontro reuniu representantes governamentais e lideranças empresariais dos dois países.

Guilherme Coelho participou como palestrante no painel “Agronegócio e Segurança Alimentar”, destacando o padrão de qualidade alcançado pela fruticultura brasileira, com foco em sustentabilidade ambiental, responsabilidade social e rigor fitossanitário.

Mercado estratégico

Com 51,7 milhões de habitantes e a 13ª maior economia do mundo, a Coreia do Sul é considerada estratégica para o setor. Em 2025, o Brasil exportou aproximadamente 3,3 mil toneladas de frutas ao país, gerando receita de US$ 10,2 milhões. Manga e açaí lideraram as vendas.

Além da uva, o Brasil também trabalha para viabilizar a entrada de melão e limão Tahiti no mercado coreano, ampliando as oportunidades para produtores nacionais e fortalecendo a presença da fruticultura brasileira na Ásia.

