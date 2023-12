A- A+

Setor imobiliário Em noite de celebração, Ademi-PE realiza Edição Especial do Troféu Ademi, no Mirante do Paço Sem acontecer desde 2020, devido a pandemia da Covid-19, a edição contemplou os empreendimentos dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023

Em uma noite de congregação e celebração entre empresas e profissionais do setor no Estado, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE) realizou, nesta quinta-feira (30), a Edição Especial do Troféu Ademi. O evento reuniu centenas de pessoas no Mirante do Paço, no Bairro do Recife.

Sem acontecer desde 2020, devido a pandemia da Covid-19, a edição contemplou as edições dos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023. Ao todo, 47 empreendimentos se inscreveram na premiação. No evento, 29 troféus foram entregues, sendo 24 por categorias, quatro masters e um Troféu Vivix de Sustentabilidade (categoria estreante na premiação).

Premiação tradicional

O presidente da Ademi-PE, Rafael Simões, destacou que o Troféu Ademi tem 28 anos de tradição reconhecendo e premiando empreendimentos que se destacaram e que têm relevância para o setor.

“Trazer esse evento de volta é importantíssimo para a sociedade como um todo, porque a gente consegue mostrar empreendimentos que são destaque, referência, e que estimulam empresas a adotarem políticas, procedimentos, e inovarem”, afirmou o presidente da Associação.

Simões pontuou, também, que para se destacar na premiação, as empresas precisam ir além de uma boa localização e de um bom acabamento.

“A gente avalia critérios como a própria sustentabilidade do empreendimento, a segurança da obra, o prazo da obra, materiais utilizados, a durabilidade desses materiais, entre outros”, explicou o presidente da Ademi-PE.

Segundo ele, ao todo, são 16 critérios que fazem um empreendimento ser vencedor após a avaliação feita por um corpo de 16 jurados, divididos em duas comissões.

Somando todos os empreendimentos inscritos, eles representam investimentos na Região Metropolitana do Recife (RMR) de cerca de R$ 4,1 bilhões. Os empreendimentos somam 716 mil metros quadrados e 9.795 habitações, das quais dois terços são referentes ao programa Minha Casa, Minha Vida.

Desempenho dos projetos

O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Pernambuco (Sinduscon-PE), Antônio Cláudio Sá Barreto Couto, uma das instituições que fizeram parte do corpo de jurados, destacou a importância da premiação.

“Esse é um momento de congregação onde você premia as empresas que se destacaram com maior qualidade na parte construtiva, e que tiveram um desempenho melhor dentro do mercado imobiliário”, disse Sá Barreto.

No evento, foram homenageados alguns representantes do setor imobiliário de Pernambuco ou que têm relação com esse mercado. Foram agraciados a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado, Simone Nunes; o superintendente de Habitação da Caixa em Pernambuco, Marcelo Maia; e a secretária-executiva de Licenciamento e Urbanismo da Prefeitura do Recife, Taciana Sotto-Mayor. As homenagens foram entregues pela vice-presidente da Ademi-PE, Carol Boxwell.

