Em nota, Fecomércio divulga posicionamento em relação à implementação do bilhete único

A- A+

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) divulgou uma nota com o seu posicionamento em relação à decisão do Governo de Pernambuco de implementar o bilhete único no transporte público e de não promover aumento na tarifa em 2024.

A entidade se mostrou favorável em relação à medida e afirmou que a iniciativa representa um avanço.

Leia a nota na íntegra

Diante da decisão do Governo de Pernambuco de implementar o bilhete único no transporte público e não promover aumento na tarifa em 2024, a Fecomércio-PE expressa seu posicionamento favorável em relação a essa medida. A iniciativa representa um avanço na promoção da mobilidade urbana e no estímulo à atividade econômica da região.

O bilhete único traz benefícios tanto para os trabalhadores quanto para os consumidores que dependem do transporte público em seu dia a dia. Além disso, a decisão de manter a tarifa inalterada é adequada.

Uma vez que segundo dados da associação nacional de transportes públicos (ANTP), os principais problemas de deslocamentos via transporte público são: preço da passagem, tempo de viagem, falta de conforto e irregularidade do serviço. Sendo assim, a medida atenua o ônus financeiro adicional dos usuários.

A estabilidade na tarifa também proporciona previsibilidade de custos, elemento fundamental para o planejamento financeiro tanto das empresas quanto dos próprios usuários.

Para além disso, entendemos que o Governo Estadual também deve direcionar esforços para modernizar os equipamentos e monitoramento dos transportes para dar o devido conforto aos usuários.

É importante também incentivar e investir em outros modelos de transporte, a fim de diversificar as opções disponíveis e promover uma concorrência saudável com o modelo rodoviário tradicional. Acreditamos que tais investimentos em infraestrutura devem ser conduzidos por meio de concessões e Parcerias Público-Privadas.

A Fecomércio-PE recebe com otimismo a adoção do bilhete único e a manutenção da tarifa de transporte público em Pernambuco, reconhecendo os benefícios significativos que essa iniciativa traz para a mobilidade urbana e para a dinâmica econômica da região.

Veja também

LOGÍSTICA Correios distribuirão provas do Concurso Unificado