Em novo revés para Apple, governo dos EUA mantém suspensão de venda de smartwatch

A- A+

Buscando defender um negócio que gera cerca de US$ 17 bilhões por ano, a Apple está recorrendo à Justiça de uma proibição de vendas de seus smartwatches nos Estados Unidos, depois que a Casa Branca se recusou a anular a medida.

A fabricante do iPhone contestará a proibição - imposta pela Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (ITC) por causa de uma disputa de patentes - no Tribunal de Apelações do Circuito Federal dos Estados Unidos. Na terça-feira, a empresa também apresentou uma moção de emergência para suspender a proibição das vendas de seus relógios enquanto o tribunal analisa seu recurso.

Uma disputa de patentes com a fabricante de dispositivos médicos Masimo colocou a Apple na rara posição de lutar para que um de seus produtos volte às prateleiras das lojas. A ITC julgou em outubro que a Apple violou duas patentes de tecnologia de saúde da Masimo com um sensor que mede o nível de oxigênio no sangue do usuário em seus relógios.

A Casa Branca tinha 60 dias para revisar a proibição, e a decisão caberia à representante comercial dos EUA, Katherine Tai. O prazo para essa revisão acabou de se esgotar.

"Após consultas cuidadosas, a embaixadora Tai decidiu não reverter a determinação da comissão e a decisão tornou-se final em 26 de dezembro de 2023”, disse o Escritório do Representante Comercial dos EUA em comunicado na terça-feira.

"Discordamos veementemente da decisão da comissão e da ordem de exclusão resultante, e estamos tomando todas as medidas para trazer de volta o Apple Watch Series 9 e o Apple Watch Ultra 2 aos clientes nos EUA o mais rápido possível" disse uma porta-voz da Apple.

A Apple já havia parado de vender seus relógios Series 9 e Ultra 2 em sua loja on-line e em lojas de varejo nos EUA. As vendas on-line foram interrompidas na última quinta-feira, dia 21, e o último dia para comprar um novo relógio em uma loja de varejo da Apple foi na véspera de Natal.

Empresa atualiza software

A Apple desenvolveu uma atualização de software para o Apple Watch que, segundo ela, atenuará o problema. E enviou o projeto dessa atualização para a agência alfandegária dos EUA e, em um documento na terça-feira, disse que o governo deve decidir em 12 de janeiro se aprova ou rejeita as alterações. Uma decisão a seu favor pode ajudar a fabricante do iPhone a retomar a venda dos modelos de relógios.

A ordem contra a Apple inclui uma proibição de vendas em seus próprios canais de varejo, bem como uma proibição de importação dos dispositivos para os EUA. A proibição ameaça um negócio que gerou cerca de US$ 17 bilhões em receitas no último ano fiscal da empresa, segundo estimativas de analistas.

Outros varejistas, como Buy Buy Co., Target e Walmart, podem continuar a vender os produtos - pelo menos até que os estoques acabem.

Os modelos Series 9 e Ultra 2 são responsáveis pela maior parte das vendas de relógios da Apple. O Apple Watch SE, que não inclui o recurso de oxigênio no sangue, continua à venda. A Apple disse aos funcionários na semana passada que, devido à batalha legal, eles não estão autorizados a dizer aos clientes que o Ultra 2 e o Series 9 continuam à venda em canais de varejo não oficiais da Apple.

E os proprietários do Apple Watch Series 6, 7 e 8 - todos que incluem o recurso de medir o oxigênio no sangue - cujos relógios estejam fora da garantia não poderão receber reparos de hardware até que a proibição seja suspensa.

O momento da proibição significa que a medida provavelmente não terá um grande impacto nos resultados da temporada de festas da empresa. É provável que a maioria das pessoas tenha concluído suas compras antes do Natal, e algumas podem ter corrido para comprar relógios depois que a Apple começou a avisar nos últimos dias que a proibição estava chegando.

Os investidores, em grande parte, não se importaram com o episódio. As ações da Apple pouco mudaram na terça-feira, fechando em US$ 193,05 em Nova York. As ações subiram 49% este ano e atingiram um recorde de alta no início deste mês. Já as ações da Masimo subiram 2,2% na terça-feira, fechando em US$ 120,62. As ações deram um salto de 25% em dezembro e estão no ritmo de seu melhor mês desde 2007.

Entenda a disputa sobre patentes

A Apple, com sede em Cupertino, na Califórnia, adicionou o sensor de oxigênio no sangue aos seus relógios em 2020 com o Series 6. A Masimo processou a Apple no mesmo ano, argumentando que inventou a tecnologia e que a fabricante do iPhone violou várias de suas patentes de tecnologia de saúde e que roubou seus segredos comerciais e havia aliciado alguns de seus funcionários. Depois de se reunir com a Masimo em 2013, a Apple contratou mais de 20 de seus engenheiros, incluindo seu diretor médico.

Em 2021, depois que o Series 6 foi colocado à venda, a Masimo reclamou junto à ITC e solicitou a liminar. A fabricante do iPhone processou a Masimo em 2022, alegando que a empresa de dispositivos médicos roubou o design do Apple Watch para seu próprio dispositivo W1. O produto da Masimo, como o da Apple, tem uma frente quadrada e usa um carregador indutivo redondo em forma de disco.

Os recursos de saúde se tornaram um importante fator de venda para o Apple Watch, colocando a empresa em concorrência com fabricantes de dispositivos médicos. Os modelos Series 9 e Ultra 2 respondem pela maior parte das vendas de relógios da Apple. A empresa não divulga quanta receita a linha de produtos gera, mas é uma parte essencial de seu negócio de “wearables”, produtos para casa e acessórios, que gera vendas de mais de US$ 40 bilhões por ano.

Posição do governo americano

O governo Biden deu pouca ênfase pública à disputa antes da declaração de terça-feira, mas tem dado atenção considerável aos esforços antitruste, com declarações frequentes do presidente Joe Biden de que a concorrência é um pilar de economias saudáveis.

O presidente dos EUA tem autoridade para intervir e anular proibições a importações, embora ações deste tipo sejam raras. Em 2013, o presidente Barack Obama vetou uma proibição de importação de alguns modelos de iPhone e iPad. Mas essa disputa foi com a Samsung Electronics Co. sediada na Coreia do Sul, enquanto a Masimo é uma empresa dos EUA.

Joe Kiani, CEO da Masimo, disse que estaria disposto a fazer um acordo com a Apple para encerrar a disputa, mas que a empresa não se mostrou interessada.

"É preciso dois para dançar o tango" disse Kiani na Bloomberg Television na semana passada.

Uma proibição prolongada prejudicaria uma das maiores fontes de dinheiro da Apple em um momento difícil. A empresa já vem lutando para sair de uma queda nas vendas. Antes do fim de ano, a receita da Apple teve quatro trimestres consecutivos de queda, a sequência mais longa em duas décadas.

Veja também

Brasil Lula oficializa nomeação de dois novos diretores do Banco Central