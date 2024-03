A- A+

REFORMA NO LAR Raquel Lyra lança, em Olinda, programa para reformar imóveis da população de baixa renda Ação faz parte da agenda especial da gestora para o Dia Internacional da Mulher

A governadora Raquel Lyra (PSDB) lançou, na manhã desta sexta-feira (8), no bairro de Peixinhos, em Olinda, o Reforma no Lar, uma nova modalidade do programa habitacional Morar Bem Pernambuco.

Com R$ 50 milhões em investimento, o projeto irá ofertar, além de apoio financeiro, assistência técnica de arquitetura e engenharia para a reforma de casas construídas em comunidades carentes do Estado.

Nesta primeira parte, mil casas serão contempladas nas comunidades do Condor e do Cabo Gato, em Peixinhos.

"A gente tem trabalhado para a construção de casas, para a regularização fundiária, e agora a gente vai entrar nas casas já construídas em comunidades consolidadas. Para garantir reformas na parte elétrica, hidraúlica, infiltrações nos telhados, pisos, novos banheiros, separação de cômodos", assegurou a governadora.

As obras serão financiadas e realizadas pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab).

Reformas

As casas poderão receber reformas de até R$ 18 mil, envolvendo desde a parte estrutural dos cômodos até a parte elétrica. Pinturas também serão realizadas.

As prioridades serão informadas pelos próprios moradores.

Início das reformas

Na próxima segunda-feira (11), o cadastramento das famílias interessadas será iniciado por representantes da Cehab que estarão nas comunidades para fazer o levantamento.

De acordo com o Governo, as obras de reforma devem começar de 45 a 60 dias após os trâmites iniciais.



Morar Bem Pernambuco

O Programa Morar Bem Pernambuco, que contempla famílias com renda máxima de até dois salários mínimos, tem como um dos principais objetivos reduzir o déficit habitacional em Pernambuco.

Evento

O lançamento foi realizado no bairro de Peixinhos, Olinda, e fez parte da agenda especial da governadora para o Dia Internacional da Mulher.

Estiveram presentes ao ato o prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD); a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes; a secretária municipal de Desenvolvimento, Mirella Almeida; além de vereadores do município.

A vice-governadora, Priscila Krause (Cidadania), e o deputado estadual João Paulo (PT) também participaram da agenda.



