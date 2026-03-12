Em palestra no LIDE Pernambuco, Fernando Schüler analisa desafios políticos e econômicos do Brasil

A- A+

O LIDE Pernambuco realizou, nesta quinta-feira (12), uma palestra com o cientista político e professor Fernando Schüler, sobre o tema "Os desafios do Brasil: para onde estamos indo?". O eixo central do encontro foi a relação entre governança institucional, ambiente político e crescimento econômico. O evento reuniu empresários e lideranças locais.



"São eventos como esse que reforçam o papel do LIDE Pernambuco como fórum de articulação entre o setor produtivo e o debate institucional, promovendo reflexões sobre temas estratégicos para o ambiente econômico e político do país", afirmou o presidente do Sistema LIDE Pernambuco, Drayton Nejaim.



Durante a apresentação, Schüler avaliou que o país vive um momento de elevada complexidade institucional, marcado pela polarização política, incertezas no cenário econômico e dificuldades históricas na gestão pública.

Para o professor, a qualidade da governança é um fator-chave para restaurar a confiança nas instituições e criar condições mais previsíveis para o funcionamento da economia.



"Nesse contexto, é importante destacar que o fortalecimento das regras institucionais e o respeito ao equilíbrio entre os poderes são elementos centrais para o amadurecimento democrático. A democracia pressupõe a convivência entre diferentes correntes de pensamento, especialmente em períodos de maior tensão política", destacou Schüler.



A instabilidade institucional também foi apontada como um fator com impacto direto sobre o ambiente econômico.

De acordo com o cientista político, cenários de incerteza tendem a afetar decisões empresariais, reduzindo o ritmo de investimentos e consumo. Para ele, a previsibilidade das regras e a coordenação entre política fiscal e monetária são condições importantes para a retomada da confiança no país.

Economia

No campo econômico, Schüler chamou atenção para um desafio estrutural da economia brasileira: o baixo crescimento da produtividade. Segundo o professor, o indicador permanece praticamente estagnado há mais de uma década, o que limita o potencial de expansão da economia no longo prazo.



O tema ganha relevância adicional diante das mudanças demográficas em curso, como o envelhecimento da população e a redução gradual da força de trabalho. Nesse cenário, o aumento da produtividade passa a ser um fator determinante para sustentar o crescimento econômico nas próximas décadas.



Entre os caminhos apontados para enfrentar esse desafio estão investimentos em inovação, qualificação profissional e modernização da gestão pública, medidas consideradas essenciais para ampliar a competitividade do país.



A segurança pública e o funcionamento das instituições também foram abordados como variáveis relevantes para o ambiente de negócios.



Segundo Schüler, desafios estruturais nessas áreas impactam diretamente a capacidade do Estado de garantir estabilidade e previsibilidade para a sociedade e para o setor produtivo.



O encontro também trouxe reflexões sobre o papel da participação cidadã na democracia e sobre as transformações do debate público no ambiente digital. Embora as redes sociais tenham ampliado o acesso à discussão política, o professor observou que elas também podem intensificar a polarização e dificultar a construção de consensos.



Nesse contexto, Schüler destacou a importância de espaços de diálogo qualificado e de discussões presenciais como instrumentos para fortalecer o debate público e a convivência democrática.

*Com informações da assessoria de imprensa.

Veja também