Fernando de noronha Em parceria com a Latam, Voepass anuncia voos de Fortaleza e Natal com destino a Fernando de Noronha Atualmente, somente a Azul Companhias Aéreas realiza operações diretas para Noronha, com voos saindo do Recife e de Natal

O arquipélago de Fernando de Noronha receberá, a partir de julho deste ano, dois voos diários partindo de Fortaleza, no Ceará, e Natal, no Rio Grande do Norte, operados pela companhia aérea brasileira Voepass, em parceria com a Latam.



A novidade foi anunciada durante o 1° Fórum de Turismo em Noronha, que ocorreu nessa quinta-feira (11), e contou com a presença de mais de 100 representantes do turismo da região.



De acordo com a administração da ilha, a ideia é atrair ainda mais o público de todo o Nordeste, por meio das conexões para Noronha.



Ainda não há informações sobre valores médios das passagens e nem a partir de quando os bilhetes estarão à venda no site da companhia aérea.



A expectativa da administração do arquipélogo que a comercialização ocorra "em breve". Os horários dos voos também não foram divulgados.



