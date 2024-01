A- A+

EDUCAÇÃO Em parceria com o Governo Estadual, Faculdade Alpha lança cursos gratuitos Os cursos são voltados para as pessoas que têm interesse em se capacitar e aprender uma nova profissão

Localizada na Boa Vista, área central do Recife, a Faculdade Alpha lançou cursos gratuitos em parceria com o Governo do Estado. As aulas são presenciais e voltadas para o público acima dos 18 anos. Os interessados devem se inscrever pelo site https://doity.com.br/qualifica-mulheres- .

Os cursos serão ofertados na própria faculdade, a partir desta quarta-feira (24), das 8h ao meio-dia, e à tarde, das 13h às 17h. As aulas acontecem todas às quartas-feiras para um grupo formado por homens e mulheres. Já nas quintas, apenas para mulheres. Serão dez encontros ao total, que vão durar aproximadamente 3 meses, com uma aula semanal e entrega de certificado de conclusão.

De acordo com a diretora da Faculdade Alpha, Luciana Costa, os cursos são voltados para as pessoas que têm interesse em se capacitar e aprender uma nova profissão. “É muito importante que as pessoas interessadas façam logo a sua inscrição no site, pois as vagas são limitadas”, enfatizou.

As vagas ofertadas estão distribuídas entre os cursos de Assistente Administrativo, Empreendedorismo, Logística, Libras, Primeiros Socorros, Cuidador de Idosos, Informática Básica, Designer de Sobrancelha, Barbearia, Informática para idosos, e Manutenção de Computadores (turma exclusiva para mulheres).

Veja também

NEGÓCIOS Netflix fecha acordo de R$ 5 bi para exibir programas de luta livre ao vivo a partir de 2025