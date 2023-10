A- A+

FESTIVAL Em parceria com Porto Digital, Unit-PE leva conteúdo para o REC'n'Play Festival acontece de quinta (18) a sábado (21), no Bairro do Recife, com programação gratuita

Pelo terceiro ano consecutivo, o Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) é um dos integrantes do REC'n'Play, festival que vai promover acesso a experiências tecnológicas, debates, palestras, rodadas de negócios e entretenimento de quinta (18.10) a sábado (21.10) em ruas e locais do Bairro do Recife. A 5ª edição do evento envolve programação gratuita e aberta ao público.

Segundo a insitutição, especialistas de ensino estarão presentes para trocar conhecimentos com o público, em palestras e debates.

“Nossa participação no REC’n’Play é mais uma parceria com o Porto Digital, com quem desenvolvemos e oferecemos cursos de formação de novos profissionais, um Centro de Formação em T.I e laboratórios diversificados para atender à crescente demanda do mercado da tecnologia da informação”, reforçou o reitor de Unit-PE, Diogo Galvão.

Programação

Na quarta-feira (18), o professor e consultor de tecnologia de Unit-PE, Diógenes Carvalho Matias debate com o estrategista de crescimento de negócios do Google, Keith Matsumoto, sobre inteligência artificial e transformação digital. Será das 10h às 11h, no Cesar School Brum - Auditório (Rua do Brum, 77, Bairro do Recife - Recife/PE).

Na quinta-feira (19) é a vez de alunos de TI apresentarem trabalhos, às 11h, no Paço Alfândega. Já na sexta (20), a professora de tecnologia Unit-PE e formada em Engenharia da Computação, Rafaella Matos, vai abordar a relação entre educação, tecnologia e mulheres e a importância da diversidade de gênero para a criação de produtos e serviços diversos. Será das 11h15 às 12h15, no Ti Saúde (Rua Mariz e Barros, 311, Recife Antigo - Recife/PE)

