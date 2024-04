Em Paulista, parceria entre shopping e Sebrae deve qualificar empreendedores

A- A+

Para impulsionar o desenvolvimento da economia local no município de Paulista, uma parceria entre representantes do Shopping Norte Janga e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Pernambuco (Sebrae-PE) deve capacitar empreendedores de todos os setores de atividades econômicas que o shopping concentra de forma gratuita. O acordo foi anunciado nesta quinta-feira (11), no centro comercial, localizado no bairro do Janga.

O trabalho será direcionado aos setores de Bares e Restaurantes, Beleza, Bem-Estar, Variedades, Vestuários, Calçados, Saúde, Educação, Bens, Serviços e Artesanato que atuam no shopping. O objetivo da ação é o fortalecimento dos lojistas e empresários através de oficinas, consultorias e palestras continuadas realizadas no centro de compras, dentro de um calendário mensal contendo as informações de horários e assuntos.

De acordo com o analista técnico do Sebrae-PE, Henrique Malaquias, que está à frente da operação, as ações de capacitação devem começar já na segunda quinzena deste mês, seguindo até o final do ano, com cerca de 30 vagas por ação.

"Para saber mais informações sobre as palestras, cursos e oficinas, como dias e horários e formulários de inscrição, os empreendedores e lojistas do centro de compras podem procurar a administração do centro de compras ou o Sebrae através do 0800 560 800", explicou o analista.

Crescimento dos negócios

Para a CEO da atual gestão da administração do shopping Norte Janga, Cléia Alves, a parceria vai alavancar de forma substancial o crescimento dos negócios dos empreendedores do local.

“Dentro de seu setor de atuação, os lojistas terão a oportunidade de aumentar sua visibilidade, suas vendas e sobretudo o seu destaque com excelência no mercado. Agradecemos ao Sebrae pelo reconhecimento ao trabalho da gestão que estamos colocando em prática, o qual resultou na assinatura deste acordo de parceria como uma ação pioneira desse tipo, na região”, destacou a gestora.

O analista técnico do Sebrae-PE, Henrique Malaquias, ressaltou ainda que após o primeiro contato com a administração do shopping, para a realização de palestras na Jornada da Mulher Empreendedora de Paulista, em março, uma análise técnica constatou que o estabelecimento é um bom exemplo de sucesso no desenvolvimento econômico.

“A nossa parceria visa a capacitação em todos os setores de atividades econômicas que o shopping concentra. Em maio, traremos a Jornada do Sebrae ao shopping, na qual todos os serviços da nossa instituição serão oferecidos aos empreendedores. Agradecemos a parceria, no entendimento de que todos os empreendedores do shopping tenham a oportunidade de ter melhores negócios”, ressaltou o analista.

