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Empreendedorismo feminino Em Pernambuco, 340 mil negócios são comandados por mulheres No Dia do Empreendedorismo Feminino, Sebrae destaca marco de 10,4 milhões de donas de negócios no país, o maior contingente da série histórica

Pernambuco tem atualmente mais de 340 mil pequenos negócios conduzidos por mulheres, em um universo de aproximadamente 1,1 milhão de empreendedores no estado. Os dados são do Painel de Empreendedorismo Feminino do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e se referem ao segundo trimestre deste ano. O resultado ganha destaque nesta quinta-feira (19), quando é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino.

Segundo levantamento do Sebrae Nacional, o Brasil alcançou 10,4 milhões de mulheres donas de negócios no quarto trimestre de 2025, o maior contingente da série histórica, iniciada em 2012. Apesar do crescimento, ainda persistem obstáculos à equidade de gênero no universo empreendedor, como as dificuldades de acesso ao crédito, à tecnologia, à inovação e à educação empreendedora. Soma-se a isso a sobrecarga provocada pelas jornadas duplas e triplas de trabalho, que incluem responsabilidades domésticas e o cuidado com os filhos, atividades culturalmente atribuídas às mulheres.

Em Pernambuco, seis em cada dez empreendedoras são chefes de domicílio. Do total, 60,5% afirmaram ser as únicas provedoras de seus lares, de acordo com o Painel. No quarto trimestre de 2025, as mulheres representavam 35,1% dos donos de pequenos negócios no estado, enquanto os homens correspondiam a 64,9%. Há dez anos, em 2015, a participação feminina era de 32,2%, o que representa um crescimento de apenas 2,9 pontos percentuais no período.

No recorte racial, as mulheres negras são maioria entre as donas de pequenos negócios em Pernambuco: 60,8% se declaram pretas ou pardas. Já na escolaridade, houve avanço expressivo na última década. A participação de mulheres empreendedoras com ensino superior incompleto ou mais passou de 20,1% para 33,4%, um crescimento de 13,3 pontos percentuais.

A formalização também permanece como um desafio. Apenas 25,8% das mulheres empreendedoras possuíam CNPJ no segundo trimestre de 2026, enquanto 74,2% permaneciam na informalidade. Em 2016, esse percentual era ainda maior, chegando a 81,1%. A desigualdade também aparece na remuneração: enquanto os homens recebem, em média, R$ 3.309,01, as mulheres ganham R$ 2.376,01, uma diferença de 28,2%.

“Conciliar casa, empresa, família, estudos e ainda lidar com preconceitos e estereótipos não é fácil. Mas é importante destacar que temos exemplos de lideranças femininas que conseguem superar essas dificuldades. Os dados trazem números animadores, mas também mostram como precisamos pensar em formas de apoiar essas mulheres, incentivar a manutenção dos negócios existentes e estimular o surgimento de novos empreendimentos femininos. Essas mulheres precisam se desdobrar em diversos papéis, o que acarreta em sobrecarga física e psicológica”, analisa Síria Moura, economista do Sebrae/PE.

Autonomia

Para marcar o Dia do Empreendedorismo Feminino e reforçar a importância do enfrentamento à violência de gênero, o Sebrae Pernambuco e o Instituto Banco Vermelho inauguram, nesta quinta-feira (19), às 9h30, o Banco Vermelho Gigante, símbolo internacional da luta contra o feminicídio.

A instalação ficará na praça Renato Brito de Góes, conhecida como ReBri, localizada na sede do Sebrae Pernambuco, na Rua Tabaiares, Ilha do Retiro, no Recife. O equipamento é um símbolo de conscientização, memória e mobilização contra a violência e o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres, crimes caracterizados como feminicídio. A iniciativa surgiu na Itália, em 2016, e ganhou força no Brasil por meio do Instituto Banco Vermelho.

A iniciativa do Sebrae no Dia do Empreendedorismo Feminino, busca chamar a atenção para o papel da autonomia econômica na prevenção da violência. “O acesso ao trabalho, à geração de renda e ao empreendedorismo pode ampliar as possibilidades de independência financeira das mulheres, contribuindo para que tenham condições de romper relações abusivas e ciclos de violência. Empreender também significa conquistar liberdade, fortalecer a própria autonomia e ampliar as possibilidades de escolha”, afirma Síria.

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