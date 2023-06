Farmácia Popular: 36 municípios de Pernambuco podem ganhar unidade; confira quais são eles

A- A+

Com a volta do Farmácia Popular do Brasil, o Ministério da Saúde abriu o credenciamento para 811 muncípios do País aderirem ao programa, para instalação de novas unidades. Desse total, 94,4% ficam no Norte e Nordeste. Em Pernambuco, são 36 municípios - confira a relação ao fim do texto.



De acordo com o Governo Federal, a escolha do municípios aptos a ganhar Farmácia Popular priorizou "os municípios de maior vulnerabilidade que aderiram ao programa Mais Médicos". Fazia oito anos que o ministério não credenciava novas farmácias.



O Ministério da Saúde calcula que, com as novas habilitações, o Farmácia Popular passe, até o fim do ano, a ter unidades em 5.207 municípios brasileiros, equivalente a 93% do território nacional.



Com a Farmácia Popular, retomada semana passada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Recife, todos os beneficiários do Bolsa Família poderão retirar os 40 medicamentos disponíveis no programa gratuitamente. A iniciativa amplia o acesso à assistência farmacêutica a 55 milhões de brasileiros.



Entre os produtos oferecidos, o público feminino terá acesso gratuitamente a medicamentos indicados para o tratamento de osteoporose e contraceptivos - até então, eram oferecidos pela metade do preço. Também estão disponíveis de forma gratuita remédios para tratamentos para hipertensão, diabetes e asma. Essa medida deve beneficiar mais de 5 milhões de mulheres.

O Ministério da Saúde informa que também facilitará o acesso ao programa para a população indígena atendida pelos Distritos Sanitários Indígenas (Dsei). Para evitar o deslocamento dessa população, será nomeado um representante de comunidade responsável por retirar os medicamentos indicados, sem necessidade de ter um CPF para ser atendido. Essa iniciativa entrará em prática em um projeto piloto no território Yanomami, em Roraima.

Municípios de Pernambuco que poderão solicitar credenciamento de unidades

Buenos Aires

Cachoeirinha

Calçado

Calumbi

Camutanga

Carnaubeira da Penha

Casinhas

Chã de Alegria

Cortês

Granito

Ibimirim

Iguaraci

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itapetim

Joaquim Nabuco

Jucati

Lagoa do Carro

Mirandiba

Moreilândia

Palmeirina

Parnamirim

Quixaba

Salgadinho

Santa Cruz

Santa Maria do Cambucá

São José da Coroa Grande

São Vicente Ferrer

Serrita

Solidão

Tacaratu

Tamandaré

Verdejante

Vertente do Lério

Xexéu.

Veja também

FMotors Audi faz exposição do RS e-tron GT; modelo tem lançamento em julho com valor de R$ 1,103 milhão