Em Pernambuco, BNB projeta contratar R$ 660 milhões em microcrédito até dezembro

O Banco do Nordeste (BNB) já contratou R$ 230 milhões em Pernambuco entre janeiro e abril deste ano com o Crediamigo, programa de microcrédito urbano. Agora a meta é desembolsar mais de R$ 600 milhões até o final de 2023, somente no Estado.

Os recursos ajudaram o negócio de mais de 74 mil microempreendedores pernambucanos, o que dá uma média de contratação de R$ 3,1 mil por cliente.

O superintendente de Microfinança Urbana e Microempresa do BNB, Fabrizzio Feitosa, participa de reunião de alinhamento com gestores do BNB, no Recife, nesta segunda-feira (22).

