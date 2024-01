Em Pernambuco, cerca 60% dos bares e restaurantes operaram sem lucro em novembro de 2023

A- A+

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE), durante os dias 20 e 27 de dezembro, apresentou um panorama da atuação do setor no Estado durante o mês de novembro de 2023.

Segundo o levantamento, 61% dos bares e restaurantes em atividade em Pernambuco operaram sem lucro durante o penúltimo mês do ano passado. Além disso, 16% dos estabelecimentos registraram prejuízo, enquanto 45% permaneceram em equilíbrio.

Em comparação com o mês de outubro, a taxa de estabelecimentos que conseguiram obter lucro caiu 5% em novembro, atingindo o índice de 39%.

A pesquisa revelou, ainda, o panorama financeiro dos bares e restaurantes do Estado. Com relação às dívidas em atraso, mais de um terço das casas, cerca de 46%, possuem débitos em aberto.

Entre as empresas que estão endividadas, 63% têm débitos relacionados a impostos federais; 56%, a impostos estaduais; 40%, a dívidas bancárias; 28% devem a fornecedores; 26% devem encargos trabalhistas; 26% estão inadimplentes com serviços públicos (como água, gás e energia elétrica) e 23% estão com o aluguel do imóvel em atraso.

As dificuldades financeiras também têm afetado o reajuste dos preços. De acordo com a pesquisa, a maior parte das empresas, cerca de 49%, não consegue realizar o ajuste dos preços seguindo a inflação média.

Com relação à geração de empregos, 59% dos estabelecimentos conseguiram manter o quadro de funcionários, enquanto 27% realizaram novas contratações e 12% relataram demissões.

“Os resultados da pesquisa refletem os desafios enfrentados pelo setor de alimentação fora do lar, mas também evidenciam a resiliência e a determinação das empresas em manter seus quadros de funcionários e buscar alternativas para superar as dificuldades”, afirmou o presidente da Abrasel-PE, Tony Sousa.

Para ele, a expectativa é que os desafios sejam superados. “Precisamos continuar unindo esforços e buscando soluções criativas para garantir a sustentabilidade do setor. A superação desses obstáculos depende do engajamento de todos os envolvidos, e estamos comprometidos em enfrentar os desafios e construir um futuro mais promissor para a alimentação fora do lar em Pernambuco”, concluiu.



