Em Pernambuco, páscoa deve movimentar R$ 80,5 milhões

A- A+

De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio - PE), é esperado que as vendas alcancem R$ 80,56 milhões no período da Páscoa. O levantamento aponta um crescimento nacional de 4,5% no volume de vendas, em comparação ao ano passado. A previsão é que o volume de vendas alcance a marca de R$3,44 bilhões este ano.

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), a importação de produtos para Pernambuco também é um indicativo positivo. No primeiro bimestre de 2024, 1,2 tonelada de bacalhau foi importada, enquanto as importações de chocolates foram de 17 mil quilos.

Além disso, a valorização do Real no último ano compensou a alta dos preços internacionais desses produtos. Às vésperas da festividade em 2023, a taxa de câmbio estava em R$/US$ 5,20. Hoje a taxa está abaixo dos R$5.

A cesta de bens e serviços como bacalhau, chocolate, pescados, azeite de oliva, entre outros, sofrerá um reajuste acima da inflação. Os itens tradicionais da Páscoa estarão 5,2% mais caros em comparação com o mesmo período em 2023. Contudo, alguns itens costumam ser ajustados abaixo da inflação como os chocolates (+2,4%), bacalhau (-3,2%) e os pescados (+4,7%).

“O varejo está otimista com as projeções para a Páscoa de 2024, com a expectativa de volume de vendas atingindo R$80,5 milhões. A estabilidade prevista para Pernambuco, influenciada pela importação de pescados e chocolates, demonstra a solidez do setor mesmo com as adversidades do mercado de trabalho, que podem vir a influenciar o consumo nesse período. O varejo deve estar preparado para atender a demanda dos consumidores, ofertar diversidade nas modalidades de pagamentos, utilizar estratégias de vendas para atrair clientes e incentivar seus colaboradores com comissões”, afirma o presidente da Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto.

A Fecomércio verificou que alguns empresários do segmento de super e hipermercados e comércio de chocolates e peixarias no Recife, estão otimistas em relação à Páscoa. A data é considerada uma das mais relevantes para o varejo.

O uso das redes sociais como meio de alcançar os clientes, é uma das estratégias de vendas adotadas pelos empresários. O levantamento mostrou uma sólida confiança entre os varejistas, que esperam por um aumento nas vendas, além de possuírem planos relacionados à contratação de funcionários temporários.

Veja também

Inadimplência Inadimplência no Brasil recua 0,49% em fevereiro e devedores são 66,64 milhões, diz pesquisa