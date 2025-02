Em Pernambuco, preços dos alimentos variam em até 409%

A- A+

Com o aumento de preço dos alimentos, pautado pelo Governo Federal recentemente, o assunto esteve em alta, gerando preocupação entre a população. Pensando nisso, o Procon Pernambuco realizou uma pesquisa dos preços dos itens da cesta básica para atestar as variações de oferta no Estado.

O órgão, vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH) levantou os preços exercidos por 26 mercados da Região Metropolitana do Recife (RMR) para orientar a população. No estudo, foi constatado que o custo médio da cesta aumentou R$ 5,56 em comparação a dezembro de 2024.

Ainda segundo a análise, o valor compromete 44,04% do valor total do atual salário mínimo do morador da Capital pernambucana.

Produtos

Os produtos de higiene pessoal destacaram-se com as maiores variações de valor analisadas. Com 409,57%, o pacote do absorvente higiênico, com oito unidades, foi encontrado em seu maior preço por R$10,65 e, em seu menor, por R$2,09.

Já a unidade do sabonete, com R$ 3,98 sendo seu maior preço, e R$0,80, o seu menor, apresentou uma diferença percentual expressiva de 397,50%.

No mesmo setor, através dos itens de limpeza, o sabão em pó, com 500g apresentou um aumento de 10,26% em relação à pesquisa do mês anterior. Desta vez, encontra-se, em seu maior valor, por R$5,39 e, em seu menor valor, por R$1,09, constatando uma diferença de 394,50%. Por sua vez, o pacote com 5 unidades do sabão em barra, teve uma diferença de 136,51%. Com seu maior preço sendo R$12,98 e, seu menor, R$5,45.

Alimentos

A pesquisa revelou que, dentre os itens alimentícios, legumes e verduras manifestaram as maiores variações. O quilo da cebola apresentou um aumento de 41,75% entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025.

Este mês, com uma oscilação de 234,64%, o alimento foi encontrado, em seu maior valor, por R$5,99 e, em seu menor por, R$1,79. Em comparação, o quilo da batata inglesa diminuiu 10,17%, com seu maior preço, para R$9,99 e, seu menor R$2,99, apresentou uma variação de 234,11%.

