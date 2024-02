A- A+

BRASIL Em pleno século 21, quase 70 cidades do Nordeste ainda têm no carro-pipa principal fonte de água Mapa da seca mostra municípios onde maior parte da população obtém abastecimento desta forma, segundo dados do Censo 2022

O carro-pipa costuma ser uma solução pontual nas grandes cidades para driblar episódios de falta d'água. Mas, para milhares de brasileiros que vivem em cidades do interior do Nordeste, essa é ainda a principal forma de abastecimento dos lares.

É o que mostram os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2022, divulgados nesta sexta-feira. Há 68 municípios na região Nordeste em que seus moradores dependem principalmente do carro-pipa para ter acesso à água em casa.

O uso de caminhão - ou jegue, ou carroças - para levar água potável acaba sendo a solução para famílias que moram na região do semiárido, que historicamente lidam com a seca. É a região com maior concentração deste tipo de abastecimento, destaca Bruno Perez, técnico da área de coordenação de população e indicadores sociais do IBGE:

— Apesar do carro-pipa ser mais usado só por 1,1% da população brasileira, tem áreas do país que ele é bastante relevante — analisa.

O município de Algodão do Jandaíra, na Paraíba, é o que mais depende do carro-pipa. A cidade possui 2,9 mil habitantes, segundo o Censo de 2022. Em seguida aparece Sossêgo, também na Paraíba, e depois Marcolândia, no Piauí.

Na análise por estado, Pernambuco tem 8,1% de seus moradores que utilizam o carro-pipa, sendo a terceira fonte principal depois da rede geral e do poço profundo ou artesiano. Na Paraíba, esse percentual alcança 6,7% dos residentes e é também a terceira maior fonte de abastecimento.



Águas da chuva e de açude como fonte

A água da chuva armazenada também era a forma principal de abastecimento de 21 municípios brasileiros no ano passado, todos localizados na região Nordeste. Já a água coletada de rios, açudes e córregos era predominante para o abastecimento da população de 18 municípios, sendo 17 deles na região Norte.

Entre as outras formas de abastecimento, a utilização de poço profundo ou artesiano (24,3%) e poço raso, freático ou cacimba (11,8%) foi predominante na região Norte, que apresentou as maiores proporções.

Pelo Plano Nacional de Saneamento, o abastecimento por carro-pipa é considerado inadequado, assim como a água da chuva armazenada e a de rios e açudes. Somente quatro formas são adequadas: a água via rede geral de distribuição; poço profundo ou artesiano; poso raso, freático ou cacimba e fonte, nascente ou mina. Ao todo, estas quatro modalidades juntas são as mais utilizadas por 96,9% da população brasileira.

Veja também

MUNDO Airbus e Boeing em apuros para entregar seus aviões nos prazos